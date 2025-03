Entre os brancos, o vinho da casa, Herdade São Miguel, do Alentejo, com seu frescor cítrico e acidez equilibrada, acompanha bem as Gyozas de frango ou legumes com molho de soja-mirin (8,5€), realçando a delicadeza dos recheios e o toque adocicado do molho. Já o Sauvignon Blanc, com notas frescas de maracujá, é uma boa escolha para as Lulas com maionese nam jim (10€), trazendo ainda mais leveza e frescura ao prato. O Chardonnay, da Quinta São Sebastião, com sua mineralidade marcante e complexidade dada pelo carvalho, harmoniza com o clássico Pato à Pequim com panquecas hoisin (10€), equilibrando o sabor intenso da carne com a doçura do molho.

Para os apreciadores de vinhos verdes, o Alvarinho da Quinta do Soalheiro destaca-se pelas notas tropicais e pelo equilíbrio entre acidez e doçura, tornando-se um excelente acompanhamento para o Pad Thai de camarão (14€), onde os seus aromas cítricos complementam os sabores do prato tailandês. Já o rosé Blend Touriga Nacional, da Quinta São Sebastião, com uva Touriga Nacional e Syrha, de textura sedosa e fresca, acompanha muito bem os Rolos de papel de arroz cozido no vapor (8€), criando uma experiência gastronómica equilibrada e refrescante.

Yam

Marina de Cascais, n.º 19 Contactos: tel. 214 844 517

Entre os tintos, o Syrah da Quinta São Sebastião, de Lisboa, revela-se a escolha perfeita para acompanhar o Caril massaman de frango (16€), equilibrando as especiarias do prato com sua elegância frutada e picante. Já o Cabernet Sauvignon "The Angry Duck", com sua textura encorpada e notas mais profundas, harmoniza com o Entrecosto de porco picante com gengibre e vinagre Chinkiang (8€), destacando os sabores intensos dessa combinação.