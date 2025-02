Atrevemo-nos a dizer que é um dos espaços gastronómicos mais interessantes da capital, cheio de histórias. Afinal, estamos num edifício que foi um convento e quem visita o espaço, está nada mais, nada menos, do que na antiga sala do Capítulo, o lugar onde decisões importantes foram tomadas. e onde regressamos mais uma vez.

Agora, este espaço de grande valor histórico, renova-se sob a liderança do Chef Executivo Celso Padeiro com o apoio do Chef Residente Isaque Cunha, que sucede a Vítor Sobral, responsável pela carta nos primeiros anos de funcionamento do restaurante.

Celso Padeiro traz uma abordagem criativa e sofisticada à cozinha portuguesa, explorando técnicas como a fumagem e a cozedura em forno a lenha, para intensificar os sabores e proporcionar experiências memoráveis. “Queremos valorizar os produtos e a autenticidade dos sabores portugueses, respeitando a tradição, mas com um olhar contemporâneo”, afirma o chef em declarações ao SAPO Lifestyle. Sobretudo, o que podemos encontrar aqui é um menu que não deixa de ser rico, mas a preços mais convidativos.

Muda-se o Chef, muda-se a ementa

A nova ementa do Capítulo, baseado na filosofia "market-to-table", destaca-se pelo equilíbrio entre sabores já conhecidos dos portugueses e a reinvenção de clássicos da cozinha nacional. Entre as entradas, merecem destaque o tártaro de novilho com gema curada e brioche (16€), a morcela da Guarda assada com compota de marmelo e pera rocha (9€), ou a salada de beterraba fumada com queijo de cabra gratinado (9,5€). Esta, segundo de acordo com o chef, representa bem a identidade do restaurante, pois “reinterpreta a técnica de fumagem tradicionalmente usada em enchidos, aplicando-a à beterraba para criar um prato vegetariano com notas intensas de fumeiro”.

Um novo Capítulo na gastronomia lisboeta com o Chef Celso Padeiro créditos: Divulgação

Nos pratos principais, as propostas também pretendem surpreender. O polvo assado no carvão (33€), o arroz de pato fumado no forno a lenha (26€) e o tomahawk de porco ibérico (27€) são algumas das opções que celebram os sabores nacionais. Para os apreciadores de peixe, o bacalhau com chouriço crocante e cuscuz de Montemor (28€) oferece uma combinação inusitada e sofisticada. “Cada prato foi pensado para equilibrar tradição e inovação, respeitando a sazonalidade dos ingredientes”, explica.

As sobremesas são uma homenagem à doçaria portuguesa, com opções como o cheesecake de creme brûlée com gelado de ginja (7€) e a rabanada queimada com creme de pastel de nata (6,5€), que pode muito bem vir a ser um dos favoritos dos clientes. Pelo menos, é uma das mais recomendadas, como tivemos oportunidade de apreciar.

Sendo este um espaço gastronómico dentro de um hotel, Convent Square, o Capítulo adapta-se a diferentes momentos do dia, desde almoços descontraídos a jantares mais requintados e de ambiente intimista, passando por petiscos e cocktails ao fim da tarde no Claustro.

Para quem procura uma refeição rápida (e equilibrada), o restaurante oferece um menu executivo de segunda a sexta-feira (Menu Lisboa, 19,80€ que inclui couvert, prato principal, um bebida e café ou Menu Capítulo, 26€, que acresce ao Menu Lisboa uma entrada e sobremesa), com opções que mudam semanalmente. “O objetivo é proporcionar uma refeição equilibrada, saborosa e rápida num ambiente sofisticado e acolhedor”, destaca o chef.

Uma lista de cocktails inspirados na tradição monástica

Um novo Capítulo na gastronomia lisboeta com o Chef Celso Padeiro créditos: Divulgação

Complementando a experiência gastronómica, há também uma nova carta de cocktails que se inspira na riqueza botânica dos antigos claustros, onde os monges cultivavam ervas aromáticas e citrinos. Opções como o "Purple Cab", com gin, licor de poejo e chá de couve roxa, ou o "Oyster Spritz", que junta espumante e licor de amêndoa amarga servido com uma ostra, são algumas das opções.

Com esta nova abordagem, o Capítulo Restaurant & Bar quer reafirmar-se como um destino gastronómico de referência na cidade, onde cada refeição pretende ser uma celebração dos sabores portugueses.

O SAPO Lifestyle esteve no Capítulo a convite do restaurante.