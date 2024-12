Inspirado pelas expedições marítimas, o restaurante inaugura uma nova fase, celebrando o mar e as suas infinitas possibilidades. Tendo sempre Portugal como ponto de partida, a carta do Guelra First Floor segue uma rota de técnicas e produtos variados de outras paragens, que se distinguem por si só. E como primeiro destino desta nova aventura do Guelra, o porto escolhido foi o Japão.

“No Guelra First Floor queremos que os clientes embarquem e desfrutem da nossa viagem gastronómica, que reflete a antiga história das transações comerciais entre Portugal e o Japão, história que começou com um desvio de uma embarcação chinesa, onde tripulavam três portugueses. Esse desvio foi feito por um pirata japonês, que apelidou os portugueses de ‘Nanban’, palavra na altura usada para designar os povos do sudeste asiático. Muitas foram as trocas de influências entre as culturas, que vão para além das religiosas, políticas e que se estendem também à gastronomia, e nesta nova carta podem provar a reinterpretação do chef Gonçalo, dessas mesmas influências”, explica Sérgio Frade, proprietário e CEO do grupo QriarFood.

Guelra First Floor é a nova aventura marítima para saborear em Lisboa créditos: Direitos reservados ao autor

Se quem escolhe o menu de degustação se entrega nas mãos do chef Gonçalo, na carta é possível antever algumas propostas, e a sua ligação ao país do sol nascente, como é o caso do Dashi da semana (11€), do Ramen de lula (22€), ou do Peixe do dia, espumante, sake, shitake topinambur negro (26€).

“Podíamos dar inúmeros exemplos dessas influências, sendo que delas ainda hoje temos pratos, sobremesas e até mesmo palavras que têm origens cruzadas e que fazem parte da realidade dos dois países. Foi essa mistura de técnicas, produtos e filosofias que serviram de inspiração para o nosso menu, respeitando aquilo que é a nossa identidade”, acrescenta o chef Gonçalo Gonçalves.

Guelra First Floor é a nova aventura marítima para saborear em Lisboa créditos: Direitos reservados ao autor

É aqui, no Guelra First Floor, no primeiro andar, de ambiente sofisticado, mas descontraído, em que as ondas envolvem o espaço, a luz entra pelas janelas de dia, e a iluminação dá o encanto à noite, lembrando o mar calmo, que tudo está de feição para o chef trazer à mesa uma viagem de sabores em sete momentos do Menu Degustação, a nova estrela do Guelra, servida apenas ao jantar (60€ sem bebidas/35€ pairing de vinhos nacionais). Ao almoço, está igualmente disponível a carta, mas a escolha facilmente recai sobre o Menu Almoço (30€ sem bebidas), disponível entre as 12h00 e 15h00, que inclui três momentos.

Guelra Rua de Belém, n.º 35 Lisboa Contactos: tel. 939 002 081

Estes ventos de mudança também trouxeram novidades ao piso térreo, ao Guelra Ocean to Table, que mantem a sua essência, mas que se apresenta com um conceito de mesa diária. Aos snacks e petiscos que já conquistaram muitos fãs, como o Maguro Sando (18€), juntam-se agora vários principais, com pratos de conforto inspirados na tradição, como a Salada de bacalhau e grão (15€), o Arroz de polvo (27€), e os peixes e mariscos no carvão, que do lado de fora convidam a entrar, na nova fachada que inclui a montra de peixe. Mas as novidades não ficam por aqui, e para conhecer o melhor é ir até lá, já que diariamente há surpresas fora da carta.

Os best sellers do Guelra, bem como as novas propostas de sabores mais tradicionais, agora incluídas na carta Ocean to Table, disponível no piso inferior do restaurante, podem ser saboreadas ao balcão ou na esplanada.