“O que achas que é um bar?” A pergunta é subjetiva. Cada pessoa terá a sua ideia e perceção, mas foi precisamente esta a provocação lançada por Alejandro Ramia durante a masterclass no Capítulo, restaurante do Convent Square Hotel, na sua visita a Lisboa.

“Celebração, divertimento, música, sessão de psicologia”, ouve-se da plateia. Alejandro sorri e concorda, mas vai mais longe: “Um bar é uma segunda casa. Quando um cliente vai ao bar, eu quero conhecê-lo, saber as suas preferências, como está nesse dia, para poder ir ao encontro das suas necessidades e expectativas. Só dessa forma consigo entregar um bom serviço.”

O bar de Barcelona que transforma especiarias em experiências chegou a Lisboa para dez noites exclusivas Alejandro Ramia créditos: Divulgação

Alejandro Ramia é uma das mentes criativas por detrás do Especiarium Bar, de Barcelona, espaço que abriu em 2019 e rapidamente se tornou referência mundial. Já foi destacado pelo New York Times, Figaro e Time Out, e integra a plataforma World’s 50 Best Discovery.

Nos dias 2 e 3 de maio, foi com ele que o Capítulo ofereceu uma escapadinha sensorial, feita de cocktails provocadores, masterclasses gratuitas e guest shifts com a energia criativa de um dos bares mais aclamados do momento.

Da paixão ao copo, a história por detrás da alquimia

Nascido em Roma, criado na Venezuela e de volta a Itália, Alejandro descobriu o mundo da mixologia num café, quando começou por preparar os clássicos Aperol Spritz. A curiosidade levou-o a mergulhar no universo dos sabores e das técnicas.

A grande viragem deu-se quando entrou num bar que julgava ser um simples “chiringuito” de praia, mas acabou por se revelar muito mais, ao perceber que “se tratava de um bar a sério”. A entrevista correu bem e ficou. “Começava a trabalhar às 17h e saía tarde, mas às 11h já lá estava. Queria treinar, aprender, praticar o meu paladar”, partilha. Em três anos, tornou-se especialista, com uma abordagem quase científica ao desenvolvimento de cocktails.

Como o nome denuncia, no Especiarium, as especiarias são o fio condutor. A carta inicial era um verdadeiro laboratório de aromas e composições químicas. “Alguns cocktails demoraram mais de um ano a serem finalizados. Fizemos muito estudo, muita dissecação de ingredientes. Os sabores estão todos relacionados, pensados para funcionar a favor da especiaria.”

Mas a experiência ensinou-lhe outra lição: “Percebemos que, no final do dia, o cliente não quer ouvir falar de composições químicas. Quer apenas saborear uma boa bebida e viver o momento.”

Foi assim que nasceu a nova carta, sempre criativa, com uma base mais gastronómica, inspirada na envolvência do próprio bairro onde se encontra o bar. Cada cocktail homenageia um espaço comercial da zona “Tudo com a devida autorização”, partilha Alejandro, quando nos sentamos ao balcão do bar do Capítulo para experimentar alguns dos cinco cocktails que apresentou na masterclass.

Questionamos: porquê a necessidade de apresentar uma nova carta? “A nossa primeira carta era muito técnica. Por isso desenvolvemos esta, sempre pensando em oferecer algo diferente”, responde-nos.

Masterclasses e cocktails que contam histórias

Durante a sua passagem por Lisboa, Alejandro apresentou dois cocktails da carta antiga, dois da nova e um best-seller que se mantém desde o início, em duas masterclasses, seguidas por guest shifts em que assumiu o comando do bar até à meia-noite.

Cada bebida apresentada é uma narrativa líquida, desenhada para provocar, surpreender e ficar na memória.

Entre os protagonistas encontramos o tal best-seller, o Curryquiri, uma reinvenção do daiquiri com rum branco, absinto, caril, lima e açúcar. Uma viagem tropical com um toque inesperado: uma bolha que ao rebentar liberta um aroma forte e perfumado de caril, num momento de brilhantismo técnico.

O bar de Barcelona que transforma especiarias em experiências chegou a Lisboa para dez noites exclusivas Cocktail Curryquiri créditos: Divulgação

Segue-se o Nuez Moscada, à base de rum, sumo de mandarina, bitters de cardamomo, água de orégãos e xarope de fava tonka. Um cocktail que cheira a jardim mediterrânico.

Já o Cardomomo, com gin, pisco, sementes de cardamomo, cordial de eucalipto, moscatel e sálvia, uma verdadeira alquimia aromática e refrescante.

O bar de Barcelona que transforma especiarias em experiências chegou a Lisboa para dez noites exclusivas Cocktail Cardomomo créditos: Divulgação

Entrando nos sabores da carta nova, Jon Cake é inspirado num cheesecake azul, a especialidade de uma pastelaria catalã. Gin, queijo azul, soluções salina e ácida, single syrup e uma bolacha de chocolate, compõem esta bebida. Um desafio ao paladar (e ao preconceito).

Por último, o audaz Bar Brutal é um cocktail ousado, com bourbon infusionado com foie gras, vinho do Porto e pimenta rosa. Quase um prato em forma líquida, servido com purpurinas douradas — sim leu bem.

No Especiarium, cada copo é também uma peça de design, criada em parceria com uma ceramista. O recipiente do Cardomomo, por exemplo, remete à forma da especiaria, porque aqui, o visual também é um ingrediente.

Menu exclusivo até 11 de maio

Para quem não esteve presente, a experiência continua. Até 11 de maio, o Capítulo apresenta um menu especial de cocktails e tapas, fruto da colaboração entre Alejandro Ramia e o Chef Executivo Celso Padeiro. A ideia? Uma fusão entre a coquetelaria contemporânea do Especiarium e os sabores intensos da gastronomia portuguesa, com um toque de “nuestros hermanos”.

O bar de Barcelona que transforma especiarias em experiências chegou a Lisboa para dez noites exclusivas Os cocktails são acompanhados por um menu de bar desenvolvido pelo Chef Celso Padeiro. créditos: Divulgação

Os cocktails Cardomomo e Nuez Moscada (12€ cada) estão disponíveis durante todo o período. Já os restantes — Curryquiri, Jon Cake e Bar Brutal — fizeram parte de uma edição limitada exclusiva nos dias 2 e 3 de maio.

No campo das tapas de autor pode contar com patatas bravas com molho aioli (11€), enchidos grelhados na brasa (11€), espetada de Gilda (8€) ou tosta com tomate, anchova e manjericão (10€).

Porque um bar, afinal, pode ser muito mais do que copos e balcões. Pode ser casa, laboratório, palco — e, acima de tudo, um lugar onde se criam memórias. O Especiarium mostrou-o, em cada bebida servida no Capítulo.