O The Argo Cocktail Bar, localizado no Tivoli Marina Vilamoura, celebra o seu segundo aniversário no próximo dia 13 de maio com um evento muito especial: um Guest Shift exclusivo dos prestigiados Panda & Sons. Atualmente ocupando o n.º 39 na lista The World’s 50 Best Bars e o n.º 14 no Top 500 Bars, o bar é conhecido pela sua abordagem inovadora e criativa à coquetelaria.

Apesar de Iain McPherson, o famoso bartender e vencedor do título de "Innovator of the Year" nos CLASS Bar Awards 2024, não poder estar presente, o espírito da Panda Family estará bem representado por Selenia Di Palma e Sean Moggach, dois dos talentosos bartenders da equipa. Juntos, irão trazer uma visão moderna e experimental da mixologia, onde ciência e arte se unem em coquetéis surpreendentes.

Os Panda & Sons são famosos por criarem cocktails ousados, utilizando técnicas que exploram, por exemplo, temperaturas extremas para realçar sabores. Para a noite de aniversário, em colaboração com a marca Glenfiddich, criaram três cocktails exclusivos: Sundowner, Malted Affogato e Wild & Free, preparados com as edições 12, 15 e 18 anos do whisky escocês. Cada um deles promete uma experiência sensorial única, com uma mistura de sabores tropicais e notas mais complexas e maltadas.

“O The Argo é um espaço de partilha. Queremos continuar a trazer o mundo até Vilamoura e, com o nosso aniversário, queremos aproveitar para celebrar com os nossos clientes e colegas. Receber o Panda & Sons é uma oportunidade para partilhar talento e técnicas, mas também histórias que se contam em cada cocktail”, afirma Nelson de Matos, bar manager do The Argo Cocktail Bar, em comunicado.

O evento será animado por música ao vivo, criando uma atmosfera festiva que promete ser uma noite memorável no calendário da mixologia. O evento decorrerá das 21h00 às 00h00.

Reconhecido pela sua abordagem inovadora, o The Argo Cocktail Bar recebeu o prémio de Melhor Bar de Cocktails na primeira edição dos Prémios Hotel & Mantel da Condé Nast Traveler Espanha e, mais recentemente, entrou na lista Top Cocktail Bars 2024, que destaca os melhores bares da Península Ibérica. Este segundo aniversário não só celebra o caminho percorrido até agora, como também reforça o compromisso do bar em continuar a inovar e inspirar o mundo da coquetelaria.

Se procura uma noite de coquetéis criativos e uma experiência única em Vilamoura, não deixe de marcar presença e celebrar com o melhor da mixologia.