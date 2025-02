O espírito tropical e inovador do Monkey Mash reflete-se na programação do aniversário de seis anos, que traz a Lisboa nomes consagrados do universo da coquetelaria. A dupla de bartenders Emanuel Minez e Paulo Gomes convida alguns dos melhores profissionais do mundo, vindos da Bélgica, Dinamarca, Grécia, Suécia e Espanha, para duas noites de criatividade e inovação no copo.

Os convidados internacionais irão demonstrar as suas técnicas, partilhar tendências e surpreender os visitantes com criações que têm feito história nos bares mais premiados do mundo.

A noite de 11 de março contará com a presença de Ran Van Ongevalle (Bar Ran Van, Bruges), um mestre na arte de reinventar clássicos, Harry Bell (Bird, Copenhaga), que combina tradição com irreverência, e Nikos Bakoulis (Line, Atenas), conhecido pelo seu foco em fermentações e sustentabilidade, cuja abordagem colocou o seu bar no 12.º lugar do prestigiado ranking “The World’s 50 Best Bars” em 2023.

No dia 12 de março, será a vez de Hedda Bruce (Tjoget, Estocolmo), cuja visão combina influências do sul da Europa, norte de África e Médio Oriente, e Mario Villalon (Angelita, Madrid), cujo trabalho de vanguarda se destaca pelo uso de técnicas inspiradas na alta gastronomia e na aposta em ingredientes sustentáveis.

Monkey Mash celebra sexto aniversário com noites de cocktails internacionais créditos: Divulgação

Um evento que celebra a evolução da mixologia

Para os fundadores do Monkey Mash, este evento vai além da celebração de mais um ano de sucesso. “Recebermos em Lisboa alguns dos nomes mais importantes da coquetelaria internacional tem sido uma aposta constante nos nossos bares. São momentos de partilha e troca de experiências fundamentais para as nossas equipas, e para nós, que também vamos regularmente lá fora mostrar o que se faz em Portugal. Isto além de ser um evento muito especial para quem nos vem visitar”, explica Emanuel Minez em comunicado.

Desde a sua abertura em 2019, o Monkey Mash tem-se destacado pelo seu conceito de modernidade tropical, com um laboratório tecnológico pioneiro na Península Ibérica e uma carta que dá protagonismo aos destilados de cana-de-açúcar e agave. A inovação é um pilar do espaço, que faz parte do grupo que inclui os reconhecidos Red Frog e 18.68 Cocktail Boutique.

A agenda do evento promete proporcionar uma experiência única para os apreciadores de cocktails e para todos os que queiram descobrir novas abordagens à mixologia. “Durante duas noites, vamos celebrar na companhia de amigos e colegas de várias partes do mundo. Serão dois dias de festa dedicados ao melhor da mixologia internacional, nos quais, para além de assinalarmos o aniversário do nosso Monkey Mash, queremos criar momentos de partilha, de troca de ideias e de convívio”, afirma Paulo Gomes.

O convite está feito: nos dias 11 e 12 de março, o Monkey Mash abre as portas para duas noites de pura criatividade líquida. O local? O número 66B da Praça da Alegria, onde os amantes da coquetelaria poderão brindar ao futuro da mixologia num dos espaços mais dinâmicos de Lisboa.