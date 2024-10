"Estar entre os melhores bares do mundo desde 2017 tem sido uma fonte contínua de motivação para mantermos o Red Frog no top cem. A crescente presença de bares, sobretudo na Ásia, mostra que a mixologia está em crescente e constante transformação, o que nos inspira a continuar a evoluir. Mantemos a inovação como prioridade, sem nunca perder a nossa identidade, e este reconhecimento é uma prova de que o nosso trabalho experimental continua no bom caminho", destaca Paulo Gomes, cofundador do Red Frog e do Monkey Mash.

Emanuel Minez também destaca a importância da conquista: “Estar entre os cem melhores bares do mundo continua a ser motivo de grande orgulho. Representamos Portugal naquilo que mais amamos fazer, oferecendo experiências únicas aos nossos clientes. E o facto de o mercado estar mais dinâmico e em permanente crescimento e evolução, é muito positivo, porque coloca o mundo dos bares cada vez mais visível, mais atrativo, e com maior interesse tanto para o consumidor, como para os investidores.”

Fundado em 2015, o Red Frog nasceu inspirado nos bares clandestinos dos EUA durante a Lei Seca. Desde a sua entrada no ranking dos cem melhores, em 2017 –dois anos depois da abertura -, ocupando a 92.ª posição, o bar tem sido uma presença regular na lista mais cobiçada do mundo, para o sector. Em 2018, foi reconhecido entre os “50 Best Discovery” e, em 2022 ocupou o 40.º lugar da lista geral “The World’s 50 Best Bars”, ranking onde se manteve em 2023, e voltar a estar presente em 2024 – são oito anos de uma presença consistente.

A cerimónia de entrega de prémios 2024 da “The World’s 50 Best Bars” realiza-se pela primeira vez em Madrid, no dia 22 de outubro.