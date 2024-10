A prova, com o tema “Wine meets Art”, vai decorrer na Galeria de Arte La Patinoire Royale Bach, localizada no bairro de Saint-Gilles, no coração de Bruxelas. Esta galeria, inaugurada em 2015, é um espaço emblemático onde são apresentadas exposições de artistas históricos e contemporâneos, tanto belgas como internacionais.

“O evento irá contar com a participação de 28 produtores de diferentes regiões vitivinícolas portuguesas, incluindo produtores com e sem distribuição no mercado belga. Espera-se a presença de 100 a 120 profissionais do sector on e off-trade, assim como 50 a 80 consumidores. Esta é uma oportunidade única para os produtores nacionais estabelecerem contactos, promoverem negócios e fortalecerem a marca Vinhos de Portugal neste mercado”, noticia a ViniPortugal, organizadora do encontro.

Para além da prova de vinhos, irá decorrer um conjunto de ações paralelas, como um seminário dedicado à análise do mercado e dois seminários direcionados a profissionais e consumidores, que visam aprofundar o conhecimento sobre o sector e explorar as novas tendências de mercado.

Sobre a organização desta prova, o Presidente da ViniPortugal, Federico Falcão, afirma “A organização da Prova Anual na Bélgica é sempre um acontecimento importante para a nossa estratégia de promoção. No entanto, este ano, temos a união da arte ao vinho, o que evidencia os vinhos portugueses como uma forma de arte por si só. Tal como as obras expostas na Galeria La Patinoire Royale Bach, também os nossos vinhos transmitem história, tradição e emoção. Este tipo de evento permite-nos gerar novas oportunidades de negócio para os produtores nacionais e robustecer a marca Vinhos de Portugal além-fronteiras”.