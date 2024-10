Não conseguimos aferir ao certo quando foi feito o primeiro vinho do mundo ou quem foi o visionário que percebeu que do processo de fermentação do sumo das uvas se fazia vinho. Endeusado por gregos e romanos, o vinho é tão presente nas várias eras da humanidade como saber que um mais um é igual a dois.

No campo oposto, a criação de um vinho sem álcool, não é uma moda recente, mas sim do século XX, numa altura em que muitos médicos defendiam a abstinência no consumo de álcool. Isso fez Carl Jung, comerciante, filho de uma família de produtores de vinho de Rheingau, na Alemanha, a questionar-se: é possível desfrutar de vinho sem álcool? A resposta chegou em 1908 com a criação do primeiro do género e com o registo da patente do processo de desalcoolização. A partir daí, criou uma visão “O vinho precisa de sabor, não de álcool”.

Mais de 100 anos depois, conhecemos a The Other Bottle, um projeto de curadoria de bebidas com um ponto em comum: serem sem álcool. A ideia, que se concretizou na primeira loja online do género, em 2021, num momento pós-pandemia, pelas mãos da dupla de amigas Fran Zolin e Nadja Baldaconi, prepara-se para conhecer um novo capítulo. Desta vez pelas mãos do alemão Jeremias Loock, que se estabeleceu em Portugal por amor.

“A minha namorada é brasileira e eu sou de Berlim. Ela sendo advogada, foi impossível conseguir trabalhar lá, muito por causa da língua. E o mercado dos vinhos sem álcool ainda está muito atrasado no Brasil. Então decidimos que Portugal seria um bom local para ambos”, confidencia-nos naquela que, a partir de dia 12, será a morada física do projeto, ainda que numa fase pop-up, depois de um ano de procura. A versão final da loja será concluída em alguns meses, na porta do lado, na rua que liga a Praça das Flores ao Príncipe Real. O local não foi escolhido ao acaso. Muito dos clientes da loja online vivem na zona, o que acaba por facilitar a vida, e as compras, aqueles que já são habitués.

Do digital para uma loja física. The Other Bottle, a primeira garrafeira dedicada aos vinhos sem álcool vai abrir em Lisboa créditos: Sofiya Vetryakova | DOUBLE U Creative Scaling Agency

Vindo do universo da inovação e das smart cities, com uma passagem pela produção cinematográfica, Jeremias Loock é um empreendedor que viu potencial no mercado emergente de bebidas não alcoólicas, tendo como referência o seu próprio exemplo. “Em Berlim bebe-se muito. Depois do trabalho há sempre algum encontro, com álcool. E um dia pensei ‘porque não há uma alternativa ao vinho e à cerveja’? Se bebemos água ou sumo perguntam-nos logo se estamos doentes, há muita pressão”.

Se fizermos uma introspeção, o álcool parece estar sempre lá e fazer parte do pacote enquanto seres sociais. Para quem procura uma alternativa, a máxima de Carl Jung assenta que nem uma luva: o vinho precisa de sabor, não de álcool.

Este mercado abre também espaço para novos produtores, que se especializam na produção destes vinhos. Jeremias ganhou experiência nesta área com a comercialização do Kolonne Null, uma das principais marcas de vinhos não alcoólicos premium da Europa. O próprio garante que "um vinho sem alcóol tem de ter qualidade, não pode ser qualquer coisa".

Na loja, haverá uma sala de prova onde, antes de comprar os vinhos, será possível degustá-los, ou até adquirir uma garrafa para consumir no andar de baixo, onde funciona o restaurante Wel Well, mediante o pagamento da taxa de rolha. “A prova é essencial. Os vinhos sem álcool precisam de muito marketing para se perceber que são bons”, admite Jeremias que assume que “é normal face ao desconhecimento [neste setor], há mais trabalho a fazer”.

The Other Bottle Morada: Rua Marcos Portugal 18A 1200-258 Lisboa Site: https://pt.theotherbottle.com/ Instagram: https://www.instagram.com/the.other.bottle/

Na loja física e online estão disponíveis todo o tipo de vinhos – branco, tinto, rosé ou espumantes -, com um PVP a partir de 4,50€, onde vai constar aquele que é, até agora, o único vinho sem álcool português, o O%RIGINAL, da José Maria da Fonseca (7,50€). Cervejas, sidras, aperitivos como vermute, e espirituosas como gin ou rum, também fazem parte do portefólio da The Other Bottle.

Paralelamente, Jeremias Loock tem trabalhado com restaurantes para a inclusão na carta de vinhos sem alcóol como por exemplo o restaurante Encanto (uma estrela Michelin), de José Avillez, ou o bistrot Magnolia, na Praça das Flores.