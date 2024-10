Um evento. As tendências primavera-verão vão desfilar em mais uma edição da ModaLisboa

Desfiles, conferências, exposições, apresentações, performances, instalações artísticas e uma loja de design. Tudo isto vai acontecer ao longo de mais uma edição da ModaLisboa, que já vai na sua 63.ª edição. O Pátio da Galé é a base do certame, mas o mesmo vai acontecer em outros pontos da cidade, entre eles o recém-inaugurado MUDE.

Com a maior parte dos desfiles a acontecer no sábado e no domingo, a edição fica marcada pela estreia do designer de calçado Luís Onofre, que esteve durante 20 anos ligado ao Portugal Fashion.

Além dos desfiles, há programas de entrada livre que a comunidade pode aceder. Saiba mais aqui.

Um encontro. Todos os caminhos vão dar ao Jardim Zoológico para um evento gratuito

A propósito do dia Dia Mundial da Alimentação, a 16 de outubro, a Mimosa, promove o encontro “Mimosa Vem Lanchar”, no sábado, 12 de outubro, das 14h às 19h, na zona aberta do Jardim Zoológico de Lisboa.

O objetivo é sensibilizar a população portuguesa para bons hábitos alimentares. Desta forma, a marca avança com um manifesto sobre o direito à alimentação saudável, e oferece às famílias uma tarde especial que celebra a alimentação. Nomes como Carolina Deslandes, Nina Toc Toc, Joana Barrios, Francisco Garcia ou Ricardo Pereira vão marcar presença, que culmina com um lanche saudável.

“Mimosa Vem Lanchar” é um evento gratuito, mas que requer inscrição na plataforma 3ticket.

Uma festa. Oktober Festa regressa para mais uma edição onde a cerveja é quem mais ordena

Já é uma tradição da cidade de Lisboa. A partir da famosa festa de Munique o Lisbon Beer Department criou uma versão portuguesa daquela que é uma das maiores celebrações mundiais em torno da cerveja. Assim, a 12 de outubro, a Oktober Festa volta a ter lugar nos espaços das cervejeiras independentes e artesanais localizadas entre Marvila e Cabo Ruivo, onde podemos encontrar mais de 40 variedades de cerveja assim como um cartaz de eventos musicais.

O acesso é gratuito e a festa acontece entre as 13h e as 03h na Dois Corvos, Fermentage, MUSA de Marvila e Oitava Colina.

Uma saída. Solidariedade e um menu de mãos dadas a propósito do Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, a PHC Hotels, em colaboração com a Fundação GIMM - Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, vai associar-se ao movimento Outubro Rosa, com uma campanha de sensibilização para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro de mama.

Assim, no restaurante Varanda de Lisboa, no Hotel Mundial e no Capítulo Restaurant & Bar e no Convent Square Hotel Vignette Collection, estará disponível a sobremesa solidária “Hope”, inspirada no símbolo do laço rosa, composta por uma combinação de chocolate branco recheado de gelatina de framboesa e panacota baunilhada, em cama de base crocante de nogado de amêndoa, acompanhada por molho de framboesa e agave.

Adicionalmente, o mocktail solidário “Hope”, uma mistura de melancia, sumo de limão e iogurte de morango, vai estar disponível nos mesmos restaurantes, assim como no Rooftop Bar Mundial do Hotel Mundial e no Jony Rules Bar, situado no Portugal Boutique Hotel, em Lisboa, com opção também em versão com álcool.

Por cada venda da sobremesa ou mocktail, será doado 1€ à Fundação GIMM.

Uma visita. Não deixe de conhecer a primeira garrafeira de vinhos sem álcool do país

Começou por ser uma loja online que agora também tem um espaço físico. A The Other Bottle encontra-se no Príncipe Real, em Lisboa, um projeto de Jeremias Loock, um alemão que se estabeleceu no país há um ano.

Na loja, há uma sala de prova onde, antes de comprar os vinhos, será possível degustá-los, ou até adquirir uma garrafa para consumir no andar de baixo, onde funciona o restaurante Wel Well, mediante o pagamento da taxa de rolha.

A loja encontra-se na Rua Marcos Portugal 18A 1200-258 Lisboa, e está à sua espera para ajudar a desconstruir mitos em relação ao consumo de vinho.