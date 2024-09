Como resultado desta colaboração, durante o mês de outubro, a PHC Hotels, vai promover uma série de iniciativas solidárias e educativas.

No âmbito das ações solidárias que a PHC Hotels vai implementar durante todo o mês de outubro, no restaurante Varanda de Lisboa, no Hotel Mundial e no Capítulo Restaurant & Bar, no Convent Square Hotel, Vignette Collection, estará disponível a sobremesa solidária “Hope”, inspirada no símbolo do laço rosa, composta por uma combinação de chocolate branco recheado de gelatina de framboesa e panacota baunilhada, em cama de base crocante de nogado de amêndoa, acompanhada por molho de framboesa e agave.

Adicionalmente, o mocktail solidário “Hope”, uma mistura de melancia, sumo de limão e iogurte de morango, vai estar disponível nos mesmos restaurantes, assim como no Rooftop Bar Mundial do Hotel Mundial e no Jony Rules Bar, situado no Portugal Boutique Hotel, em Lisboa, com opção também em versão com álcool.

Por cada venda da sobremesa ou mocktail, será doado 1€ à Fundação GIMM.