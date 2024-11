A iniciativa nos restaurantes e bares dos PHC Hotels nasce em parceria com a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata. Desta forma, os espaços Varanda de Lisboa e Rooftop Bar do Hotel Mundial, o Capítulo Restaurant & Bar do Convent Square Hotel, e o Jony Rules do Portugal Boutique City Hotel, apresentam a sobremesa "Move" (10€). Esta sobremesa solidária é uma criação em formato de bigode, feita de brownie de chocolate e noz, servida com gelado de limão e finalizada com um toque crocante de pistácio.

Para complementar esta experiência, o menu inclui duas bebidas: o Mocktail (9€) e o Cocktail (13€), preparados com uma combinação refrescante de sumo de maçã, lima e uma espuma de sabugueiro, e finalizados com o toque floral da butterfly pea. Cada venda do Mocktail ou Cocktail "Move" contribuirá com 1€ para apoiar a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata.

Além da campanha aberta ao público, a PHC Hotels promoverá internamente sessões informativas sobre a importância dos exames de rastreio junto dos seus colaboradores, contribuindo para um maior conhecimento e prevenção do cancro da próstata.

A Associação Portuguesa de Doentes da Próstata (APDP) foi fundada em 2003. A APDPróstata desenvolve a sua atividade em torno dos cuidados que os homens, sobretudo a partir dos 45 anos, devem ter com a próstata. As suas ações procuram incentivá-los a visitar o seu médico de forma regular e a seguir as suas indicações.