O restaurante Bomfim 1896 with Pedro Lemos recebe o outono com novidades. Inspirando-se na essência da nova estação, o espaço – um projeto que junta a família Symington e o chef Pedro Lemos – apresenta novas sugestões de pratos, assim como uma nova proposta de evento mensal: o Vintner’s Table, um almoço que terá sempre como protagonista uma marca diferente do portefólio da família. O primeiro Vintner’s Table já tem data marcada – 31 de outubro, às 12h30 – e dará destaque aos vinhos da Quinta do Vesúvio.

A lareira, os fogões e fornos a lenha característicos do Bomfim 1896 with Pedro Lemos são um dos cartões de visita do espaço, especialmente durante a temporada mais fria. Ao conforto do crepitar do fogo, juntam-se agora sugestões de uma nova carta. Creme de cebola com quinoa e amêndoa; Cogumelos com raízes e esteva; Bacalhau na brasa com rutabaga e Pil-pil ou codorniz com fumeiro e molho do assado são apenas alguns dos exemplos das novidades que o espaço propõe. Para os que nunca dispensam sobremesa, o restaurante também tem novas sugestões, como é o caso do Chocolate São Tomé com praliné de avelã e pimenta longa.

"A nova carta é inspirada pela essência do outono, capturando a riqueza dos ingredientes da estação e do nosso país, e transformando-os em pratos que aquecem e confortam”, explica o chef Pedro Lemos, sublinhando ainda que “a harmonia entre sabores terrosos e especiarias evocam a atmosfera acolhedora da estação, enquanto as cores e texturas remetem à beleza rústica da natureza em transição. Cada prato foi criado para celebrar o melhor que o outono oferece, proporcionando uma experiência culinária que desperta os sentidos".

Restaurante Bomfim 1896 with Pedro Lemos recebe o outono com novos pratos Divulgação

Quinta do Vesúvio dá o mote para o primeiro Vintner’s Table

Um almoço mensal, exclusivo a dez pessoas, cujo menu é composto por pratos da nova carta e com harmonização de vinhos de uma das marcas da família Symington. É este o novo desafio lançado pelo restaurante e que tem o nome de Vintner’s Table. Com o último dia do mês de outubro reservado para o momento, o primeiro Vintner’s Table, que terá como protagonistas os vinhos da Quinta do Vesúvio, inicia-se às 12h30, fazendo a receção dos participantes com um Porto Tónico.

Alheira com pezinhos de coentrada e nabiças. É esta a entrada que abre o menu de almoço, harmonizada com o vinho Pequeno Dilema 2022. Para o prato de peixe foi escolhido o Bacalhau na brasa com rutabaga e pil-pil, servido com o vinho Quinta do Vesúvio 2026. A Codorniz com fumeiro em forno de lenha, acompanhada com o molho do assado é a protagonista do terceiro momento do almoço, sendo servida com Quinta do Vesúvio 2011.

O Vintner’s Table vai culminar com a degustação da nova sobremesa. O Chocolate São Tomé com praliné de avelã e pimenta longa dará o mote para adoçar o paladar dos comensais, sendo servido um vinho exclusivo da garrafeira da família Symington, não estando disponível para venda: Quinta do Vesúvio 1991 Porto Colheita. Segue-se depois uma seleção de queijos portugueses, acompanhada de um Porto Vintage Quinta do Vesúvio 1995.

A participação no almoço requer reserva antecipada através do site www.bomfim1896.pt ou dos contactos info@bomfim1896.com e/ou 254 730 360, tendo o custo de 80€ por pessoa. Depois de almoço, e mantendo a paisagem duriense como pano de fundo, a Quinta do Bomfim sugere uma série de atividades que permitem ficar a conhecer melhor o terroir do Douro, a propriedade, a história da família Symington – detentora da Quinta há já cinco gerações –, assim como os vinhos ali produzidos. Entre visitas guiadas, provas e passeios na vinha, são várias as propostas do espaço, sempre disponíveis mediante reserva através dos contactos quintadobomfim@symington.com