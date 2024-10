Entre as ruas estreitas de Santos, na icónica Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, surge um novo restaurante que traz os sabores do mar às travessas servidas, com o toque tão português de uma típica marisqueira. O Orla abre portas em Lisboa com um conceito que promete manter o ADN de uma marisqueira portuguesa, com traços da cozinha moderna, e uma decoração que acompanha esta mesma contemporaneidade. O restaurante está neste momento em modo soft opening, com data de abertura oficial a 6 de novembro.

A conceptualização e construção do Orla está a cargo do chef Hélio Gonçalves, que saiu do Sublime Comporta para abraçar este projeto. Mas não está sozinho. O sócio Hugo Albuquerque acompanha o chef numa parceria que começou ainda quando estavam ambos em Singapura, país onde o chef executivo ganhou uma estrela Michelin, no restaurante Iggy's.

Depois de 10 anos em Singapura, e de seis a desenvolver o Orla na sua própria cabeça, o chef ruma ao seu país de origem e agora embarca neste novo desafio onde o foco é, indiscutivelmente, a comida.

Orla Morada: Rua das Janelas Verdes, 6, Lisboa Horário: De terça a sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30. Encerra segunda-feira e domingo. Contacto: 214 953 186 Instagram: @orlamarisqueira

As paredes minimalistas, a mobília discreta, o tom azul-marinho dos sofás, e o ambiente natural, mas confortável, deixam que a carta, arquitetada pelo chef, brilhe neste novo espaço em Santos.

Hélio Gonçalves é natural de Lisboa e a sua carreira profissional soma nomes relevantes do panorama gastronómico português. Passou pelo Belcanto, Cantinho do Avillez, e Rio’s, e em 2014 rumou a Singapura, onde trabalhou em dois conceituados restaurantes, o Boca e o Iggy’s.

Além do Orla assina também o projeto Isco, no coração da Bica, um restaurante de vinhos e petiscos, pensado para uma refeição descontraída com amigos e familiares, com sabores autênticos portugueses.