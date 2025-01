Localizado no coração do Príncipe Real, em Lisboa, o Lost In funde na sua ementa sabores portugueses, mediterrânicos e orientais, celebrando as viagens portuguesas pelo mundo. Assinada pelo chef Guilherme Cruz, a nova carta de inverno embarca numa viagem pela Ásia, mantendo as referências à culinária portuguesa.

Para iniciar a refeição e transportar os sentidos até ao mar, há que experimentar o Ceviche de corvina (14,50€), acompanhado por leite de tigre, batata-doce e coentros, ou o Pani puri de atum (9,5€), que se traduz num tártaro de atum com kimshi, gema BT e cebolinho. Destacam-se nas entradas os Croquete Surf&Turf (11€), uma combinação de quatro croquetes – dois de pernil fresco e fumado, cozido lentamente e aromatizado com citronela, gengibre, malagueta e soja; e dois de camarão e berbigão, feitos com um caldo de camarão ligeiramente picante, combinando o melhor da terra e do mar.

Restaurante Lost In com nova carta de inverno e cocktails a metade do preço créditos: Divulgação

Entre os pratos principais, o Arroz de borrego no forno (26,5€) destaca-se como uma homenagem à tradição portuguesa, cozinhado ao longo de nove horas, com um tempero asiático – masala - utilização de iogurte e coentros. Já o Caril de camarão (19€) é o bestseller do restaurante.

A nova carta apresenta também sugestões rápidas e leves para os dias mais acelerados, de que é exemplo, entre diversas opções de saladas, a Salada de atum tailandesa (13€), que inclui atum braseado, nuoc cham, tapioca, tomate cereja, papaia verde, amendoim e coentros.

Para fechar a experiência gastronómica, destaque que o Parfait de iogurte (7€), com calda de maracujá e manga com um toque picante da malagueta, ou o Mil-folhas de maçã (7€) a combinar a delicadeza das maçãs Fuji e Granny Smith com o suave creme de pasteleiro, refrescado pelo gelado de baunilha.

Lost In Rua D. Pedro V, n.º 56, Lisboa Contactos: Telefone 917 759 282; e-mail reservas@lostinrestaurante.com

Os novos cocktails do Lost In como o Indian Garden (10€), com vodka e sumo natural de maçã verde que combina o doce e o azedo, ou o Red Velvet (11€) com gin, morangos e peta zetas que remete à infância.

Durante a semana, das 16h00 às 18h00, com exeção de feriados, o Lost In tem uma happy hour, com 50% de desconto nos cocktails (5€, 5,5€ e 6€), imperial (1,1€) e caneca (2,5€).