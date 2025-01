O chef Felipe Resende e o sócio Pedro Salgado, apaixonados por música e cultura brasileira, levam para a mesa e para o ambiente do restaurante O Fatica a essência da Bossa Nova.

A relação do restaurante O Fatica com o Brasil vai além da culinária, corporizando-se numa ponte entre Portugal e aquele país sul-americano, nomeadamente na valorização das tradições culturais.

O Festival Bossa Nova n’O Fatica promete um repertório musical dedicado às obras de Tom Jobim. Para completar a experiência, o chef Felipe elaborou um menu especial inspirado nos sabores que o maestro apreciava.

O menu (25€ por pessoa) começa com uma entrada de Caldo verde, uma adaptação reconfortante da tradição portuguesa, ou Bolinho de feijoada, uma combinação que une elementos icónicos da gastronomia brasileira. Como prato principal, os clientes poderão escolher entre a Feijoada completa, um clássico brasileiro que celebra a autenticidade e a união de sabores; o Bife com arroz, feijão e farofa, uma opção caseira; ou a Moqueca de peixe, um prato leve e aromático que traz o frescor do litoral brasileiro.

O Fatica Rua dos Mastros, n.º 33, Lisboa Contactos: Telefone 213 950 040

Para encerrar a refeição, uma sobremesa ainda em fase de escolha será definida para representar a delicadeza e o carinho que Tom Jobim tinha pela gastronomia, com opções como Pudim de leite condensado ou Cocada cremosa.

As reservas podem fazer-se através do telefone 213 950 040.