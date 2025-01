O restaurante Convertidas, unidade do Grupo Hoti Hoteis, apresenta um menu especial que destaca as possibilidades criativas e nutritivas relacionadas com a alimentação vegan.

Até 26 de janeiro, a refeição nesta casa bracarense inicia-se com um Creme de legumes, seguido do prato principal, cujas opções são Seitan grelhado, esmagada e chips de batata-doce ou Gnocchis ao pesto e tempeh. Como sobremesa, a Mousse de lima-limão promete um final refrescante e muito saboroso.

Com a ementa da “Semana Vegan” a custar 19,9€ por pessoa, as reservas podem fazer-se pelo número de telefone 253 200 200.