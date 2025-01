“O início do ano é o momento perfeito para renovar votos e fortalecer laços. Com as rotinas diárias e os desafios que o dia a dia impõe, é essencial dedicar tempo à relação. As Noites de Casal são a solução ideal para quem procura apimentar a conexão e criar memórias inesquecíveis a dois”. É com estas palavras que o The Lingerie Restaurant, em Lisboa, apresenta as refeições apimentadas, com pratos provocadores e um ambiente apostado na sensualidade.

O The Lingerie Restaurante é uma experiência gastronómica, acompanhada de espetáculo sensual, com dança, cabaret, pole dance artístico.

No que toca às Noites de Casal, esta conta com “Preliminares” (entradas), seguido de “Arrepio na Espinha” (Bacalhau aromatizado em cama de puré de batata e tomate cherry), “Minete Exótico” (Peito de frango com molho de leite de coco e caril, servido com arroz), “Queca Italiana” (Pasta penne com molho de tomate, basílico e queijo parmesão - vegetariano), “Orgia da Horta” (Quinoa com legumes salteados, coentros e sortido de sementes - vegan) e “Ménage à Trois”(sobremesa).

"Queremos que esta noite seja uma forma divertida e saborosa de recordar aos casais a importância de apimentar a relação. É também uma oportunidade de viverem uma experiência de luxo acessível, com um menu cuidadosamente elaborado para satisfazer todos os sentidos", afirma a equipa do The Lingerie Restaurant Lisboa.

O jantar orça os 69€ (34,5€ por pessoa), com as reservas a poderem fazer-se através do telefone 915 672 450 ou do e-mail bookatable@lingerielisboa.com