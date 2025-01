“No Capricho Sabor Latino, oferecemos uma seleção de pratos autênticos que mostram os melhores sabores da cozinha latino-americana. Arepas (panqueca de milho salgada) e Empanadas são duas das nossas especialidades, mas também preparamos Ceviches e outros pratos deliciosos para encher a barriga e o coração”, afirma Diego.

A história deste novo espaço começa com Valentina que viu a sua infância a ser passada com a mãe e com a avó, entre pratos, tachos e colheres, o lar onde lhe foi incutida a paixão pela gastronomia. Optou por estudar jornalismo após o secundário, mas apenas alguns semestres depois percebeu que a cozinha e a pastelaria era o que lhe roubava a atenção. Seguiu o seu instinto e rumou a Nova Iorque para estudar no International Culinary Institute, onde aprofundou os seus conhecimentos culinários.

Já Diego, após uma carreira na indústria automóvel, decidiu seguir a área da restauração. O casal uniu forças e, em 2020, abriu o Capricho Bistro Latino, em França, onde ganhou por três anos consecutivos o prémio Traveler's Choice do Trip Advisor.

Capricho Sabor Latino: o amor e a energia da América Latina no Oeiras Parque

O nome Capricho significa ‘indulgência’ que, segundo Diego, “combina perfeitamente com a personalidade da Valentina”. No verão de 2023, durante as férias, decidiram que os filhos teriam de começar o ano letivo na capital portuguesa, uma vez que o fascínio pela cidade não era pouco. “Somos ambos sonhadores e sempre que temos um sonho fazemos dele um projeto. Acreditamos que os sonhos se tornam realidade se nos esforçarmos o suficiente para os alcançar”, refere Diego.

Em janeiro, o Capricho abriu portas no Oeiras Parque (Av. António Bernardo Cabral de Macedo). “A nossa missão é fazer com que os nossos clientes se sintam em casa, partilhar o nosso amor pela comida e pela música e criar uma experiência que fique na memória. Queremos explorar um novo conceito onde as pessoas possam ter acesso à nossa comida a um preço razoável e que todos possam desfrutar. Queremos também abrir a possibilidade de criar um conceito que possa ser recriado em qualquer lugar num futuro próximo”.

A carta é uma variedade de receitas caseiras, saudáveis e, na sua maioria, sem glúten. Entre as propostas à mesa, encontram-se Patacones (recheio sobre três rodelas de banana-pão verde salgada), carnes cozinhadas lentamente, muito abacate, coentros, banana-da-terra, milho e mandioca, com preço médio de 11,90€ e ainda com menu do dia (sopa, receita do dia e bebida da casa) a 14,90€.

Nesta carta que viaja pela América Latina, é possível escolher uma base: Bowl de arroz da casa (7,60€), Arepa (8,60€) ou Patacones (9,60€). Depois recheá-la com proteína: frango, carne de vaca, carne de porco, torresmos e ovo estrelado (2,50€ cada). E tem ainda opções vegetarianas: feijão preto/vermelho ou lentilhas (1,60€ cada).

Para acompanhar, há opções como queijo, banana-pão doce assada, abacate, picles de cebola, Pico de gallo, guacamole (1,89€) e arroz/feijão preto (2,80€), e molhos como Hogao, Maionese da Casa, Aji e Molho Picante.

Nos pratos já preparados, saliente-se o Reina (frango desfiado com cebola roxa, abacate e maionese da casa e coentros), o Cochinita pibil (carne de porco desfiada, cozinhada lentamente no forno a baixa temperatura, marinada com laranja canela e achiote.

Servido com de Pico de gallo, picles de cebola, abacate e coentros), o De la casa (carne de vaca desfiada, com hogao, banana-pão doce, feijão vermelho ou preto, queijo e coentros) ou o Amazonia (feijão preto/vermelho, queijo, banana-pão doce, abacate e coentros) – cada um a 11,90€.