Com a chegada do mês de fevereiro, a chef Marlene Vieira propõe aos comensais que se sentam à mesa do seu restaurante Zunzum, em Lisboa, frente ao Tejo, uma carta especial. De 2 a 9 de fevereiro, a ementa inclui quatro francesinhas exclusivas, que podem ser apreciadas desde a abertura ao fecho do restaurante.

O quarteto de propostas em torno do prato nortenho juntam-se, temporariamente, à habitual Francesinha do Zunzum, feita à moda da chef, com produtos essencialmente vindos dos Açores, como é o caso do Bolo Lêvedo, do Queijo São Jorge e do bife de carne de vaca açoriana. O ovo e as batatas fritas não poderiam faltar.

Zunzum Gastrobar Edifício Norte, Doca do Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa Contactos: tel. 915 507 870

No dia 4 de fevereiro, a chef convidará ainda uma renomada casa de Francesinhas, que será revelada em breve, a trazer a sua receita ao Zunzum.

