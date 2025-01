O menu para o jantar de quinta-feira, 16 de janeiro, foi construído pelos dois chefs, amigos de longa data, ambos com ligações fortes ao receituário italiano, e traz à capital portuguesa ingredientes, receitas e sabores identitários da região de Veneza.

À mesa, a refeição constrói-se em seis momentos que arrancam com Espuma de parmesão, abóbora e nozes, seguindo-se o Bacalhau brandeado com polenta preta crocante. Como Antipasto há as tradicionais Sardinhas fritas, pinhões, passas e cebola roxa, e como Primi Risotto com tinta de choco, alcachofras e ervilhas; o Secondi, Lombo ao valpolicella, radacchio e puré de castanhas. O momento Dolce será Bolo “sabbiosa”, Gelado de avelã e telha de mel. Na noite de 16 de Janeiro, o restaurante funcionará em exclusivo com este menu.

Isaac Kumi conta no seu percurso profissional com a abertura de alguns restaurantes Cipriani, e todas as aprendizagens que foi herdando do seu pai, também apaixonado pela cozinha italiana. Neste jantar recebe um colega e amigo, com quem gosta de partilhar a cozinha, trocar ideias, testar conceitos.

Pietro Famengo, abriu, em 2021, o La Corte di Villa Rossi, nos arredores de Veneza, um sonho antigo em que Pietro e a família renovaram uma antiga residência e quinta onde abriram um pequeno hotel, com um restaurante onde o chef dá largas à sua criatividade. Aprendeu a cozinhar com a avó e as tias, e consolidou conhecimentos em alguns projetos da sua região, como o Restaurante Met do Hotel Metropole (com o chef Corrado Fasolato), a Antica Osteria da Cera, o Quadri da família Alajmo e A Damini Macelleria & Affini.