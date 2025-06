Diana Chaves foi surpreendida em direto. A apresentadora de 'Casa Feliz' não estava à espera de encontrar a equipa com a qual trabalhou em 'Casados à Primeira Vista', que estava escondida no quarto do cenário do programa das manhãs da SIC.

Como o 'Casados' está na reta final, a produção decidiu homenagear a cara da SIC.

Mafalda Belo (maquilhadora), Mafalda Perfeito (cabeleireira) e Tiago Filipe Batista (stylist) são elementos que trabalham com Diana há muitos anos e em vários projetos e que fizeram questão de enaltecer o trabalho da colega.

Também os especialistas da experiência social decidiram homenagear Diana. Cris Carvalho, Eduardo Torgal e Sara Malcato enviaram um vídeo onde falaram do trabalho da apresentadora.

"Trabalhar contigo é uma grande alegria, uma surpresa, já te disse várias vezes mas repito para toda a gente. És linda, inteligente, divertida e tens ainda uma criança interior que é uma traquina", disse Cris. Já Eduardo revelou: "És bonita, és inteligente e é fantástico trabalhar contigo".

"És muito comprometida, tentas fazer ao máximo que toda a gente se sinta bem, se sinta comprometida, acolhida. Não sei como consegues fazer tantos projetos e ter sempre a energia em alta. Tem sido um gosto enorme perceber a arte da televisão que tu fazes brilhantemente", revelou Sara Malcato.

A equipa de produção também enviou um vídeo à apresentadora que ficou visivelmente emocionada e explicou porquê.

"Gostei muito desta surpresa. Eu sei que vocês sabem que eu detesto surpresas porque não gosto de ser apanhada desprevenida já que sou um bocadinho controladora, não no mau sentido. Tem a ver com o meu crescimento. Eu fui atleta e nós fomos criados para separar a emoção da razão porque não gosto de me mostrar assim mais vulnerável. Mas tenho apreendido muito sobre vulnerabilidade e vulnerabilidade é força", começou por dizer Diana.

"Estou muito cansada mas muito feliz. No final do dia compensa muito, estou sempre rodeada de pessoas de quem gosto muito e que me fazem sentir bem. Trabalho muito, é verdade, mas vale a pena porque gosto muito das pessoas que fazem parte das nossas equipas. E esta casa que é a SIC, sou sempre tratada com muito respeito, com muito carinho e, por isso, o mínimo que posso fazer é dar sempre o meu melhor. Divirto-me muito", concluiu Diana Chaves.

A temporada 5 de 'Casados à Primeira Vista' termina este domingo, com uma gala em direto. Logo de seguida estreia-se na SIC o programa 'Casados à Primeira Vista' - Segunda Núpcias', que vai contar com a presença de quatro ex-concorrentes que vão viver em casas com pretendentes.

Já foram, até agora, revelados alguns nomes dos novos participantes.