"Ter feito este projeto foi muito feliz, mesmo. Conseguimos reunir uma equipa incrível e todos acreditávamos no projeto, estávamos extremamente ligados entre nós e muito divertidos. Tem sido um sucesso, felizmente." Foi desta forma que Ana Bustorff começou por falar da novela 'A Herança', onde dá vida a Amélia Viana.

A atriz esteve no 'Casa Feliz', esta sexta-feira, dia 20 de junho, e conversou com Diana Chaves sobre este projeto da SIC, onde se reencontrou com alguns colegas de profissão, entre eles o também ator Fernando Luís. "É ótimo, maravilhoso", afirmou.

Mas também não deixou de enaltecer os colegas novos que conheceu, sobretudo a contracena com Ricardo Pereira, que na trama faz de seu filho.

"Não foi fácil, por exemplo, em termos de construção de personagens e entender como ia ser a minha relação com o meu filho Vicente [papel de Ricardo Pereira]. Foi um prazer enorme também", confessou.

Ao dirigir-se a Diana Chaves, que também já fez parte de várias novelas portuguesas, Ana Bustorff afirmou: "Tenho saudades de contracenar contigo." Mas não ficou por aqui e questionou a apresentadora: "Não tens saudades de ser atriz?"

"Tenho! Mas gosto muito de viver o presente e de ser grata por aquilo que tenho. Não sofro muito por aquilo que não tenho. Mas tenho saudades", respondeu de seguida Diana Chaves, que recordou depois a única vilã que interpretou na ficção nacional.

"O mais aproximado que tive de fazer uma vilã foi no 'Golpe de Sorte', que era uma vilãzinha mas que acreditava muito naquilo e tinha toda a razão para ser vilã", lembrou Diana Chaves.

"E fazias maravilhosamente bem. Gosto muito de ti como pessoa", acrescentou depois Ana Bustorff.

Ainda sobre 'A Herança', Ana Bustorff disse que "ficou satisfeita" com o desfecho da sua personagem, isto sem adiantar pormenores. "Acho que foi uma forma muito curiosa de dar um fim, de fechar a história da Amélia."

As palavras de carinho que Ana Bustorff recebeu de Rosa do Canto e de Paula Lobo Antunes

Ainda durante o 'Casa Feliz', a atriz foi surpreendida por colegas e amigas. Logo a abrir, foi transmitido um vídeo de Rosa do Canto, que disse que foi um "enorme prazer" ter feito parte de 'A Herança' ao lado de Ana Bustorff.

"Vestiste muito bem a tua personagem, és uma mulher muito inteligente, muito divertida, com imenso sentido de humor e às vezes até um bocadinho palhacinha porque nos fazes rir naqueles momentos que era melhor isso não acontecer. És daquelas pessoas que gostaria de ter sempre por perto", destacou Rosa do Canto.

Paula Lobo Antunes também deixou carinhosas palavras a Ana Bustorff. "Sabes o quanto importante és para mim, desde a primeira vez que te conheci e te vi. [...] Sempre me inspiraste como atriz, como pessoa e como mãe. Amo-te e admiro-te muito." Veja aqui.

De recordar que na novela 'A Herança' integram no elenco nomes como Patrícia Tavares (a protagonista), Mariana Monteiro, Bárbara Branco e José Mata.