Depois de ter estado à conversa com João Baião e Diana Chaves, Tânia Ribas de Oliveira destacou no Instagram a sua presença no 'Casa Feliz'.

Na legenda da partilha, a apresentadora da RTP dedicou carinhosas palavras aos colegas e mostrou-se feliz com a sua manhã passada no programa da SIC.

"Obrigada, 'Casa Feliz', pelo amor e carinho com que me receberam esta manhã. Ri, chorei, partilhei amor e fui feliz. Num dia normal. Revi muitos amigos", começou por dizer, destacando ainda a surpresa que recebeu da sua equipa do programa 'A Nossa Tarde', da RTP.

"Adoro-vos, João Baião e Diana Chaves, e amei a surpresa da minha equipa linda da 'Nossa Tarde' e do meu dr. Carlos Veríssimo! Até já, na RTP", completou.

De referir que, durante a presença no 'Casa Feliz', Tânia Ribas de Oliveira também falou dos filhos, Tomás e Pedro, fruto do casamento com João Cardoso.

