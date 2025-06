É dia de festa para Tânia Ribas de Oliveira. A apresentadora do programa 'A Nossa Tarde', da RTP1, completa esta quarta-feira, 18 de junho, 49 anos de vida.

A data especial foi assinalada publicamente por João Baião, antigo companheiro televisivo e amigo próximo da comunicadora. Através de uma partilha na rede social Instagram, o apresentador de 'Casa Feliz', da SIC, declarou o seu amor e amizade.

"Minha Tânia, ainda há poucos dias estava eu aqui na luta com as letras para encontrar palavras que conseguissem traduzir o quão importante continuas a ser na minha vida, e já estamos outra vez no teu dia. Dia 18 de junho. A minha princesa Tânia tinha que nascer no mês dos Santos populares, porque ela é festa, é brilho, alegria e está de parabéns", começou por escrever.

Os dois comunicadores apresentaram juntos o programa 'Portugal no Coração', na RTP1, e desde então estabeleceram uma forte amizade. João Baião é padrinho de um dos dois filhos de Tânia e os dois até já contaram publicamente que trocam mensagens diariamente há 17 anos.

"Parabéns, hoje e sempre meu amor. Que os teus dias entre cada 18 de junho sejam sempre de comemoração à vida, vida essa que todos os dias partilhamos contigo e é tão bom. Este ano faltou o nosso abraço na Avenida da liberdade, mas o meu coração, mesmo distante, está sempre abraçado ao teu nesta amizade tão profunda e eterna. Muitos parabéns, minha Tânia! Ai esta saudade! Saudades de rir, rir, rir. Amo-te muito", pode ainda ler-se na partilha.

A apresentadora não tardou a responder ao amigo de longa data: "Obrigada, meu amor! Sempre juntos, para sempre juntos. Nada mudará este nosso amor eterno".

Atualmente, João Baião encontra-se na SIC onde apresenta, ao lado de Diana Chaves, o programa matutino 'Casa Feliz'. Por seu turno, Tânia Ribas de Oliveira continua a ser o rosto das tardes da RTP1.

Eis abaixo a mensagem de aniversário de João Baião:

Leia Também: Bruno Fernandes recusa proposta milionária? "Tudo faz sentido"