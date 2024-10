A promover o livro 'Ser feliz nos dias normais - O lado extraordinário da vida', Tânia Ribas de Oliveira esteve no 'Casa Feliz', da SIC, na manhã desta quinta-feira, dia 17 de outubro.

Além de ter falado da obra, a apresentadora da RTP acabou por fazer algumas partilhas mais pessoais, recordando o dia em que soube que estava grávida.

"Ainda me lembro, na minha casa, estava eu e o João [marido de Tânia Ribas de Oliveira] e tu foste à casa de banho. De repente, vieste e disseste: 'Estou grávida'. E começamos os três a chorar", lembrou João Baião.

"Mais eu e tu. O João [marido] fazia anos nesse dia, tínhamos vindo de casa da família dele. Essa é uma das história que está contada neste livro", acrescentou Tânia Ribas de Oliveira.

A apresentadora observou ainda que o filho Tomás é muito parecido com o pai, tanto fisicamente como no que diz respeito à personalidade. Já o pequeno Pedro é mais parecido com a mãe, como revela a própria. "No entanto, eles são muito complementares enquanto irmãos, são mesmo muito amigos. O que um tem, o outro tem menos, portanto, eles complementam-se bem. É uma alegria ser mãe e pai deles, é uma alegria sermos uma família", destacou.

