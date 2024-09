Mãe de Tomás, de 11 anos, e Pedro, de nove, Tânia Ribas de Oliveira faz questão de partilhar com os meninos, frutos do casamento com João Cardoso, o que realmente importa na vida.

Numa partilha que fez com os seguidores da sua página de Instagram, a apresentadora da RTP fez uma reflexão sobre a educação que tem dado aos filhos e os frutos que tem recebido da mesma.

"Damos aos nossos filhos os ensinamentos que achamos que serão importantes para serem felizes", começa por referir.

"Desde pequeninos que lhes mostro a beleza de um pôr do sol, das ondas a rebentar no mar, de um campo de girassóis, da chuva a cair na cara e eles guardaram tudo. Dão valor às coisas mais pequeninas, que no fundo são as maiores da vida", continua.

"Hoje, são eles muitas vezes que me relembram: 'mãe, olha só a cor do céu', 'já viste como o mar está lindo?', 'esta flor nasceu no meio de um passeio'. E sentem-se verdadeiramente felizes no mar, a jogar à bola, a andar de skate, a conversar", destaca.

"Quanto mais crescem, mais adoro ter conversas com eles e ouvir as opiniões que têm sobre tudo. 'Quando eu for velhinha, levam-me à praia só para eu ver o mar?'. Eu sei que me vão levar. Esta fotografia do Tomás é de uma liberdade tão maravilhosa, que me deixa serenamente feliz. Para além de que é uma imagem imensa. Uma criança de 11 anos, livre, na sua onda", completa.

