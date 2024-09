Inês Margarida Martins e Bruno Lima deram, no dia 23 de julho, a notícia de que iriam ser pais pela primeira vez. Na segunda-feira, 23 de setembro, revelaram o sexo do bebé através de uma publicação em conjunto, na rede social Instagram.

No vídeo partilhado, o casal encontra-se na praia, lado a lado, com duas tochas de fumo na mão. Primeiramente, as imagens aparecem editadas a preto e branco. Logo de seguida, o casal roda as tochas e o vídeo passa a ser a cores.

Cor-de-rosa foi a cor que saiu do fumo das tochas. E foi assim que Inês Margarida Martins e Bruno Lima anunciaram que iram ter uma menina.

"Não é mais segredo: o nosso mundo vai ficar mais", escreveram na descrição da publicação, adicionando três emojis de corações cor-de-rosa.

Recorde-se que o casal conheceu-se na terceira edição do programa da SIC ‘Casados à Primeira Vista’.