Tânia Ribas de Oliveira é uma mulher apaixonada. A apresentadora da RTP1 partilhou com os seguidores que hoje é um dia muito especial para si, já que o marido, João, faz anos.

Através de uma montagem de várias imagens do companheiro, Tânia escreveu na legenda da partilha:

"Hoje é o dia do João! O meu companheiro de vida, o meu melhor amigo, o melhor pai do mundo! Um dia muito feliz, meu menino do mar! Feliz 43 anos. Amo-te".

Tânia Ribas de Oliveira é casada com João Cardoso desde 2009 e têm dois filhos em comum: Tomás, de 12 anos, e Pedro, de nove.

