Cansados do estilo de vida alucinante de Paris e com a vontade de criar um negócio que os apaixonasse, Sandra Castro e Pedro Oliveira decidiram trocar a cidade Luz por Lisboa. Ao chegaram à capital, em 2022, uma das primeiras coisas que o casal de luso-descendentes notou foi a inexistência de espaços dedicados à venda de iguarias doces tipicamente francesas em Lisboa.

“Nós queriamos mesmo uma pastelaria francesa refinada”, começa por explicar Sandra Castro ao SAPO Lifestyle que sempre teve uma veia de pasteleira e ambicionava abrir uma pâtisserie fine. Para os empresários, este foi o primeiro sinal de que estavam no caminho certo. O segundo aconteceu quando se depararam com as criações de alta pastelaria assinadas por Juliette Bayen no Instagram. “Quando eu vi uma chef pasteleira francesa em Lisboa, pensei ‘tenho de a conhecer’”, recorda. Apresentaram-lhe a ideia para o negócio em abril e em dezembro de 2024 inauguraram a BomBom Patissêrie, cujo nome é inspirado no tema “Bom Bom” da colaboração da cantora cabo-verdiana Mayra Andrade com o projeto Batida. “Foi o momento certo, com a pessoa certa, no lugar certo”, frisa.

BomBom Pâtisserie créditos: João Maria Fortuna

O bairro das Amoreiras foi o escolhido para este espaço com 200 m2 que consegue juntar o melhor de dois mundos: os sabores de França e de Portugal num menu recheado de receitas da autoria da chef executiva, com ingredientes locais, da época, frescos e de qualidade. Apesar de a grande estrela ser a pâtisserie fine, a verdade é que o que não faltam opções salgadas para um almoço rápido e saudável.

Construída à volta do pão, na carta pode escolher entre Tartines (9,50 – 12,80€), pequenas fatias de pão de massa-mãe recheadas com diferentes ingredientes que podem incluir, as icónicas Croque Monsieur e Croque Madame (9,50€/10,50€) ou os clássicos parisienses: a Baguette (disponível nas variedades Le Parisien, O Ibérico e O Vegano), e uma opção de Quiche da Estação (5,50€). Cada uma delas, servidas a quem almoça entre as 12h00 e as 15h00, pode ser acompanhada por um copo de sumo natural, chá, cidra ou bebida Bombom. “No menu salgado, acho interessante a tartine, que não é tão comum, os clientes verem isso como um prato e uma maneira diferente de repensar o almoço”, explica Juliette Bayen, que está encarregue de toda a parte de produção de cozinha e pastelaria.

BomBom Pâtisserie créditos: João Maria Fortuna

Se prefere algo mais consistente, o Prato do Dia (14€) pretende surpreender o paladar dos habitués ao trazer para a mesa uma iguaria tradicional francesa que ganha um toque português através de ingredientes como queijo Serra da Estrela ou azeite nacional. Já o Menu Executive (16€) - composto por um prato principal, bebida e sobremesa à escolha - dá a todos os clientes a possibilidade de provar uma fatia da Tart Chocolat Pécan (4,80€), Baunilha com Flan (4€), Bourdaloue (4€) ou aquele que é um dos ex-líbris da casa: o choux BomBom (3€ unidade). Este é feito de forma artesanal com massa choux e recheado com creme de diferentes sabores disponíveis em seis variedades (baunilha, avelã, café, chocolate fava tonka, framboesa e limão). Para ajudar a saciar a fome entre refeições, tem os bolos de viagem que incluem opções como cookies com flor de sal, financier de amêndoa, madalenas ou fatiados de banana bread, mármore e limão papoila.

BomBom Pâtisserie créditos: João Maria Fortuna

Habituada ao preceito da escola francesa fundada por Alain Ducasse, rigor, precisão e exigência são algumas das qualidades que Juliettte Bayon traz para as suas criações de pastelaria, bonitas de se ver, mas repletas de sabor. “A estética faz o cliente vir e o sabor faz o cliente voltar”, esclarece. Quem olha para as suas criações delicadamente decoradas que adornam a vitrine da BomBom dificilmente acredita que tudo começou apenas há dois anos após uma viagem a Milão.

Apesar de não gostar de doces, curiosamente foram as sobremesas da Fusto Milano que a incentivaram a explorar o exigente mundo das artes culinárias e pastelaria que requer treino e estudo constantes. “Essa sensibilidade que eu tenho ao açúcar até traz uma maior exigência. Eu trabalho bastante a pastelaria com sal e azeite, como se fosse cozinha.”

BomBom Pâtisserie créditos: João Maria Fortuna

Apesar de o seu dia começar muito cedo, por volta das 5h30, o exigente horário da profissão dá-lhe a calma, concentração e inspiração necessárias para se dedicar de corpo e alma à criação de novas receitas que, em breve, podemos encontrar na carta. Na cozinha conta com a ajuda de dois cozinheiros e quatro pasteleiros que por terem passado por instituições e grupos hoteleiros de prestígio – como a École Ducasse, o Institut Paul Bocuse, o Ritz Four Seasons e Hotel Palácio do Estoril – todos os dias tentam entregar nada menos do que a perfeição.

“Tenho bastante orgulho no nosso croissant e pain au chocolat. Tem um monte de padaria e pastelaria que faz uma, duas, três semanas de teste e nós chegámos à laminadora três dias antes de abrir e desenvolvemos um croissant que, para mim, está perfeito. Está igual ao dos Palácios de Paris”, diz sobre estes dois produtos que estão entre os seus bestsellers.

O sucesso é tão grande que as diferentes fornadas diárias nem sempre chegam para abastecer os clientes habituais que vêm de propósito em busca destas pequenas tentações feitas com massa folhada, manteiga e chocolate franceses. Uma lógica que se aplica ao pão de centeio, trigo e barbela que desaparece "em três tempos". “Há dias em que não temos produtos suficientes”, refere Sandra Castro sobre a procura deste bem essencial produzido por um dos seus parceiros de renome, a padaria artesanal The Millstone Sourdough criada pelo chef David Jesus.

BomBom Pâtisserie créditos: João Maria Fortuna

Cozinhar com desperdício zero é outro dos lemas desta pâtisserie onde os ingredientes são aproveitados ao máximo. A Tarte Cheesecake de Laranja – que compete atenções com a Tarte Framboesa e Pistáchio, Tarte Expresso (com chocolate e café), Tarte das Nuvens (baunilha, praliné e caramelo salgado) – é uma das sobremesas signature que confirma a regra. “Se não tem um produto, eu mudo a carta. E muitas vezes as novas criações aparecem porque temos um produto a mais [que não estava a ser usado]”, adianta a chef executiva.

Informações Morada: Rua Professor Sousa da Câmara 128 Loja E, 1070-217 Lisboa Horário: segunda à sexta-feira (08h00 - 19h00) e sábados (09h00 - 17h00) Email: contact@bombompatisserie.pt Site: https://bombompatisserie.pt/coming-soon/ Instagram: https://www.instagram.com/bombompatisserie.pt

O lettering do logotipo, criado pelo designer Afonso Almeida, destaca-se pelo seu toque divertido e irreverente ao integrar alguns dos bolos do menu, enquanto o StudioBom trouxe os tons pastel e suaves que pintam as fachadas dos prédios circundantes. O cor-de-rosa, o laranja e o amarelo das paredes e as mesas de azulejo adicionam um toque “descontraído, contemporâneo e com vida” à BomBom que Pedro Oliveira descreve como “uma pâtisserie de bairro, como há tantas em cada esquina de Paris, com clientes diários que compram o pão, a baguette, o croissant e o bolo de aniversário.”

BomBom Pâtisserie créditos: João Maria Fortuna

Apesar de ter apenas um mês de vida, a pastelaria já está a preparar muitas novidades, como é a abertura de uma esplanada com cerca de 16 mesas e a criação de um menu coworking (disponível de segunda a sexta-feira entre as 08h00 e as 19h00) que, por 28 euros, lhe permite trabalhar no centro de Lisboa com wi-fi ilimitado e pequeno-almoço (viennoiserie + café + sumo natural), almoço (prato + bebida + sobremesa) e lanche (cookie ou fatia de bolo) incluídos.

BomBom Pâtisserie créditos: João Maria Fortuna

Sendo este um espaço que pretende fazer parte dos diferentes momentos do dia dos clientes franceses e portugueses, a BomBom também oferece uma pequena mercearia gourmet que lhe permite levar para casa um pedacinho de França. Neste corner poderá encontrar vários lotes de café de especialidade e marcas exclusivas francesas, como é o caso dos chás Kusmi Tea, os sumos Alain Milliat e os chocolates Le Chocolat des Français.