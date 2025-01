Galette des Rois na BomBom Pâtisserie

Se o Bolo-Rei domina as mesas portuguesas nesta época, em França a estrela é a Galette des Rois. A recém-inaugurada BomBom Pâtisserie, situada na Rua Professor Sousa da Câmara, no Bairro das Amoreiras, em Lisboa, traz-nos esta tradição francesa.

A versão da BomBom Pâtisserie é feita com massa folhada amanteigada, leve e crocante, recheada com um creme Frangipane de amêndoa. Um clássico francês para partilhar em família ou com amigos.

Cada Galette serve entre 6 a 8 pessoas, tem o valor de 27 euros e está disponível até ao dia 6 de janeiro. Para garantir a sua, encomende com pelo menos 48 horas de antecedência, pois as quantidades são limitadas. Os pedidos podem ser feitos diretamente na loja, onde também poderá levantar o seu bolo.

Brunch do Dia de Reis no InterContinental Cascais-Estoril

No dia 5 de janeiro, o InterContinental Cascais-Estoril antecipa as celebrações com o regresso do seu famoso Brunch de Dia de Reis, que alia gastronomia a uma deslumbrante vista sobre o Atlântico.

O evento começa com uma generosa seleção de entradas e saladas, onde se destacam as Tábuas de Queijos e Enchidos, o Couscous com Legumes e Limão, a Sapateira com Tostas Caseiras e uma sofisticada Mousse de Foie, Porto e Maçã Reineta.

InterContinental Cascais-Estoril imovel indep lisboa portugal créditos: Divulgação

Nos pratos principais, as opções são o Creme de Cogumelos Trufado, a Parrilhada de Peixe com Sucos de Caldeirada, o Lombinho de Porco a Baixa Temperatura com Jus de Tomilho e o Fusilli Gratinado, ideal para vegetarianos.

Para finalizar, as sobremesas são uma verdadeira tentação. Desde o Rolo de Avelã ao exótico Dome de Piña Colada, passando pelo emblemático Bolo-Rei.

O brunch tem o valor de 55 euros por pessoa, com águas, sumos naturais, cafés e chás incluídos. O evento acontece entre as 13h00 e as 15h30, e as reservas podem ser feitas através do email liset.reservations@ihg.com ou pelo telefone +351 218 291 100.

Concerto de Dia de Reis no Tivoli Avenida Liberdade

Para os amantes de música, o Tivoli Avenida Liberdade apresenta um momento cultural único: o tradicional Concerto de Dia de Reis, no dia 6 de janeiro, às 19h30. Com entrada gratuita e aberto a todos, o espetáculo é protagonizado pelo Coro da Universidade de Lisboa, sob a direção do maestro Eduardo Martins.

O programa inclui um repertório que mistura músicas tradicionais e contemporâneas, proporcionando uma experiência intimista que celebra a renovação e a esperança de um novo ano.

Além disso, esta será a última oportunidade para saborear as exclusividades natalícias, como o Tronco de Natal de cacau e caramelo, disponível na versão take-away (65€) ou individual (13€). No Lobby Bar, destaque para o chocolate quente da Bettina Corallo (7€), o vinho quente (6€) e o cocktail Berry Snow (16€).

Concerto no Mercado do Bom Sucesso

No Porto, o Mercado Bom Sucesso celebra o Dia de Reis com um concerto especial no dia 6 de janeiro, às 20h00. Os Mercado Kings of Groove, uma banda de músicos portuenses experientes, apresentam um repertório vibrante com temas de boa energia, como “Happy”, de Pharrell Williams ou “Heroes”, de David Bowie.

Esta iniciativa integra o programa cultural “Há Música no Mercado”, que promete animar os visitantes ao longo do mês de janeiro. A entrada é livre, ideal para reunir amigos e família.

"Ouro, Incenso e Birra", a festa da cerveja em Marvila

O bairro de Marvila, em Lisboa, prepara-se para receber mais uma edição da festa “Ouro, Incenso e Birra”, no dia 11 de janeiro, das 13h00 às 03h00. Este evento reúne música, animação e, claro, as cervejas artesanais das marcas Musa, Dois Corvos, Fermentage e Oitava Colina.

Além das bebidas, os visitantes podem contar com petiscos imperdíveis: a Sandes de Pastrami da Dois Corvos, o Taco de Porco Glaceado da Fermentage, os Burritos e Quesadilhas da Oitava Colina ou um menu exclusivo do chef Pedro Abril, na Musa, entre outras iguarias.

A entrada no evento é gratuita, mas é necessária a compra de copo. Acompanhe as novidades no Instagram do Lisbon Beer Department.