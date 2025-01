O Mercado Bom Sucesso vai ser palco de um concerto de Reis inédito, no dia 6 de janeiro, pelas 20h00. Os responsáveis são os Mercado Kings of Groove, uma formação artística composta por músicos portuenses que selecionaram um repertório especialmente para esta ocasião, de forma a integrar êxitos musicais que promovem esperança no ano de 2025, entre os quais, “Happy” de Pharrell Williams e “Heroes” de David Bowie.

Em janeiro, o projeto cultural “Há Música no Mercado!” conta ainda com o duo Marca d’Água, composto por Alice Vieira e Carlos Barreto, no dia 14, pelas 20h00, num concerto que reúne diferentes estilos: do jazz à música portuguesa, passando pela bossa nova.

Já no dia 21, as atenções estão voltadas para o DJ Ugo, que vai animar o espaço durante a hora de jantar (20h00-21h00).

Para fechar o mês, no dia 27, o Mercado Bom Sucesso recebe Jerry Springle, uma cantora e compositora ucraniana de indie-folk. Depois de ter participado, há sete anos, no programa The Voice da Ucrânia, tem somado dezenas de atuações em diferentes países, sempre acompanhada pelo seu ukelele e de uma voz ímpar, e regressa, agora, a Portugal para se apresentar no Porto.