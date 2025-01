No próximo dia 6 de janeiro, às 19h30, o icónico hotel Tivoli Avenida Liberdade será palco do tradicional Concerto de Dia de Reis, protagonizado pelo Coro da Universidade de Lisboa. O evento, com entrada gratuita, é uma celebração aberta a toda a comunidade.

Sob a direção do maestro Eduardo Martins, o concerto convida a uma viagem musical repleta de temas tradicionais e momentos que evocam reflexão e celebração. Este espetáculo não só enaltece o espírito de renovação, como também simboliza os valores de esperança que marcam o início de um novo ano.

Gastronomia festiva para encerrar a época natalícia

Para além do concerto, o dia 6 de janeiro será a última oportunidade para desfrutar das iguarias natalícias exclusivas do Tivoli Avenida Liberdade:

Tronco de Natal de cacau e caramelo , disponível para levar para casa por 65€ ou em porção individual por 13€ .

, disponível para levar para casa por ou em porção individual por . No Lobby Bar , o menu de bebidas festivas inclui o Cocoa Wonderland (7€), o chocolate quente da Bettina Corallo (7€), o vinho quente (6€) e o cocktail natalício Berry Snow (16€).

, o menu de bebidas festivas inclui o (7€), o chocolate quente da (7€), o vinho quente (6€) e o cocktail natalício (16€). Para os amantes de doces, a seleção de bombons e trufas Glee estará disponível por 2€ cada unidade.

O Concerto de Dia de Reis é mais do que um evento musical; é uma tradição que reflete a ligação do Tivoli Avenida Liberdade à comunidade local e aos seus hóspedes, celebrando música, cultura e momentos únicos. Reserve na sua agenda e celebre o início de um novo ciclo.