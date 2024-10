Para os consumidores, que são a maioria dos visitantes no fim de semana do Grandes Escolhas - Vinhos & Sabores, uma novidade importante deste ano é a possibilidade de poderem também adquirir vinhos, junto dos produtores. Esta iniciativa, sendo opcional, é encorajada pela organização porque permite aos produtores alcançar novos consumidores, e dá ao visitante a oportunidade de comprar vinhos por vezes mais difíceis de encontrar no mercado, sobretudo quando falamos de pequenos produtores.

No sábado e domingo, no espaço Vinhos com Gosto, seis chefs do panorama gastronómico nacional protagonizam sessões de cozinha ao vivo – showcookings – em que, para além de apresentarem algumas das suas criações, experimentam combinações mais ou menos arrojadas com vinhos de diferentes regiões e estilos.

No dia 19, os chefs André Cruz (Feitoria, *Michelin, Lisboa), Ruben Trindade (Casa do Gadanha, Estremoz) e Hélio Loureiro, irão preparar alguns pratos para degustação. No domingo será a vez dos chefs João Sá (SÁLA, uma estrela Michelin, Lisboa), Carlos Afonso, e Tiago Emanuel Santos (Voraz, Barreiro) mostrarem o processo de confeção de saborosas sugestões, que irão dar a provar aos presentes. Este último tem mesmo um restaurante montado na feira que servirá petiscos distintos e criativos a toda a hora.

A grande festa dos vinhos portugueses está de regresso a Lisboa Divulgação

Para o público em geral, haverá, como habitualmente, as curtas e dinâmicas sessões do “Prove Connosco” num pequeno anfiteatro em que os expositores são convidados a fazer apresentações descontraídas e provas de vinhos em regime de quase sessão continua. O objetivo é o de potenciar a comunicação e um diálogo fecundo entre produtores e consumidores.

“A feira ‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’ é reconhecida como o principal evento do setor vinícola, reunindo produtores de todas as regiões do país para apresentarem as suas mais recentes colheitas e as grandes novidades do ano.”, refere Luís Lopes, diretor da revista ‘Grandes Escolhas’. “E não posso deixar de destacar as 'Provas Especiais', que são momentos únicos, oportunidades exclusivas de provar vinhos muito especiais, apresentados por quem melhor os conhece, e que são sempre momentos altos do evento", finaliza Luís Lopes.

As “Provas Especiais”, tão procuradas por particulares e profissionais, decorrem nos dias 19 e 20 de outubro, no espaço FIL Meeting Center, mesmo ao lado do Pavilhão 1. Para os maiores entusiastas, as provas comentadas, com duração de uma hora cada, são uma oportunidade para provar vinhos excecionais, muitos dos quais são raridades e colheitas históricas que há muito não se encontram à venda. A participação requer inscrição prévia na Ticketline, ao custo de 50€ por sessão. Com capacidade limitada a 50 pessoas por prova, o preço é de 50€ (com 10% de desconto na compra de duas ou mais provas).

No sábado, 19 de outubro, as provas serão realizadas nos Auditórios II e III. No Auditório II, às 15h30, começa a prova "Vértice, excelência com bolhas moldadas pelo tempo", onde Celso Pereira explorará como mais de 30 anos moldam os aromas de um dos espumantes mais emblemáticos. Às 17h30, segue-se "Kompassus, clássicos e modernos", conduzida por João Póvoa e Patrícia Santos, que destacam a tradição e inovação dos grandes vinhos da Bairrada. Para fechar o dia, às 19h30, Luís Lopes e Valéria Zeferino apresentarão "Grandes tintos de 2014", mostrando como a experiência transformou uma vindima difícil em vinhos preciosos e duradouros.

No Auditório III, também no dia 19, a prova "Vinhos verdes com ambição", às 15h30, será conduzida por Valéria Zeferino, revelando vinhos verdes intensos, encorpados e de grande longevidade. Às 17h30, David Guimaraens partilhará "30 anos de Porto", numa jornada por Vintages icônicos. A última prova do dia, às 19h30, será conduzida por Julian Reynolds, que apresentará "Reynolds wine growers, questão de carácter", destacando os vinhos longevos e notáveis da família Reynolds, intimamente ligados à história do Alentejo.

No domingo, 20 de outubro, as provas continuam no Auditório II às 15h30, com uma prova diferente que combina vinhos e perfumes "Enjoy the moment – onde vinhos e perfumes põem à prova os seus sentidos", uma experiência sensorial que será apresentada pela sommelier Gabriela Marques e a perfumista Cláudia Camacho. A prova contará com vinhos da Kranemann, WineConcept, Quinta da Barca e Quinta da Casa Amarela, e inclui a oferta de dois copos Zwiesel The Moment 140-Pinot Noir. Às 17h30, Jorge Alves e Rodrigo Costa apresentarão "Taboadella: grandes vinhos do Dão".

No Auditório III, o enólogo Jorge Moreira guiará a prova "O mundo de Jorge Moreira", às 15h30, com uma seleção de brancos e tintos. Às 17h30, Xito Olazabal conduzirá "Vale Meão, solos e castas", uma viagem pela diversidade desta emblemática Quinta, com foco nos fatores que determinam a qualidade dos seus vinhos. Na terceira prova do dia, às 19h30, Rui Reguinga apresentará "Do tributo ao Terrenus", onde explorará a sua jornada pelos vinhos criados com respeito pelo terroir, desde Almeirim até à Serra de São Mamede. A prova incluirá uma seleção de vinhos Tributo (colheitas de 2021, 2017, 2014 e 2005) e Terrenus Vinhas Velhas (colheitas de 2017, 2015, 2012, Clos dos Muros 2016 e 2021).

Também sempre muito aguardado é o anúncio dos resultados do Concurso “Escolha da Imprensa” que será revelado logo no sábado, 19 de outubro. O concurso, que nesta edição teve quase 500 vinhos inscritos, contou com a participação de 30 profissionais de diversos meios de comunicação que provaram uma seleção representativa do melhor que se produz em vinhos em Portugal. Os resultados também serão publicados no site, na revista Grandes Escolhas e nas redes sociais.

As provas, com lugares limitados, já se encontram à venda na Ticketline, bem como o bilhete diário com copo e o passe de dois dias com copo, que têm o valor de 15€ e 20€, respetivamente. Qualquer ingresso para a feira pode ser adquirido online ou no local.