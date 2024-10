Arvad, ou em português refúgio, como foi apelidado pelos Fenícios há cerca de 2500 anos quando descobriram este recanto algarvio, é um território vinícola localizado mesmo nas margens do rio Arade.

Com capacidade para grupos até 20 pessoas, mediante marcação, os novos Almoços na Casa do Rio juntam-se aos piqueniques nas vinhas ou no rio, às provas de vinho e às Arvad Sunset Sessions para complementar a oferta enoturística deste projeto familiar que pretende não só promover a região e as suas experiências, mas também a casta Negra Mole, uma casta 100% algarvia que é uma das imagens de marca Arvad.

Passados à volta de um showcooking de cataplana, os almoços incluem três momentos: entrada, prato principal em showcooking, sobremesa regional e café, bem como pairing com três vinhos Arvad para acompanhar cada momento. “Ideais para celebrações de aniversário, almoços de amigos ou pequenos eventos corporativos, os Almoços na Casa do Rio começam com chegada de barco ao deck da Casa do Rio (serviço complementar), ou na Adega Arvad, onde os convidados se encontram e são depois levados de buggy até ao deck, num agradável passeio pelas vinhas e pela várzea”, informa o produtor algarvio.

Os Almoços na Casa do Rio devem ser reservados com antecedência para o e-mail bookings@arvad.pt. A experiência orça os 80€ por pessoa. Esta experiência Arvad pode ainda ser complementada com outras propostas, como um passeio de barco ou música ao vivo (não incluído).

Entretanto, a Arvad juntou ao seu portefólio de bebidas o seu primeiro espumante. Elaborado através do método tradicional, tal como em Champagne (método Champenoise), o espumante Arvad passa um ano de estágio em ânfora de barro e depois por uma segunda fermentação já em garrafa, onde a decomposição das leveduras confere um delicado aroma a brioche. Produzido com casta Arinto, a vindima é manual e as uvas são prensadas com cacho inteiro, aproveitando apenas a lágrima para este espumante.

O espumante Arvad pode ser adquirido na loja da adega e tem um custo de 19,50€.