A Barra Japonesa do Praia no Parque está já no topo da lista das opções de quem quer um bom almoço japonês em Lisboa. Com produto de alta qualidade e a experiência do chef Paulo Alves, está garantida uma refeição composta de vários momentos, todos eles memoráveis.

Durante este outono, ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, a barra do Praia no Parque abre-se ao talento de quatro chefs que, juntamente com o residente, vão criar um menu surpreendente no qual se destacará um determinado ingrediente, previamente definido.

Serão quatro almoços únicos de barra aberta, nos quais os quatro chefs convidados – dois especialistas em gastronomia japonesa, outros dois em cozinha contemporânea – vão dar o seu input criativo na criação de um menu que não girará necessariamente à volta de sushi ou crus.

Assim, esta série de almoços Barra Aberta inicia-se no dia 19 de outubro com o chef Rui Rosário (que regressa à barra do Praia no Parque, onde já trabalhou, estando agora à frente do Sugoi! no espaço 8 Marvila).

No dia 2 novembro, é a vez de Lucas Azevedo – o antecessor de Paulo Alves na barra de sushi do Praia no Parque – mostrar toda a sua expertise em gastronomia japonesa.

Já no dia 23 de novembro, Daniel Estriga – que se divide entre o restaurante Conceito, em Bicesse, e o Art Restaurant, em Cascais – vai transportar a sua paixão pela inovação para a Barra Japonesa de Paulo Alves.

Por fim, já em dezembro, no dia 7, André Cruz (do estrelado Feitoria) fecha o ciclo Barra Aberta.

A famosa cocktelaria de assinatura Praia no Parque estará obviamente presente nestes sábados Barra Aberta numa lógica de pedido à carta ou de pairing – juntamente com vinhos – com os vários momentos previstos em cada um dos menus.

PVP Jantar: 80€ (sem bebidas incluídas)