Alexandre Cabrita venceu a 36.ª edição do concurso Chefe do Ano, cuja final decorreu, a 4 de junho, no Centro Multiusos de Lamego. O cozinheiro de 28 anos, natural de Portimão e subchefe do restaurante Al Sud (uma estrela Michelin), em Lagos, destacou-se entre os finalistas com um menu composto por quatro pratos.

Nascido em Portimão, Alexandre Cabrita começou o seu percurso a sul, nos restaurantes F e O Rafaiol. Em 2020 integrou o Vista, no Hotel Bela Vista com o chef João Oliveira. Dois anos depois, juntou-se ao Al Sud, Palmares Ocean Living & Golf, sob a batuta do chef Louis Anjos. Hoje exerce no restaurante a função de subchefe júnior. A equipa do Al Sud passa assim a integrar três vencedores do concurso, depois de Louis Anjos (vencedor em 2012) e Jeferson Dias (vencedor em 2023).

Na final do concurso, a prova incluiu uma entrada vegetariana — Açorda de tomate e espargos com gema de codorniz —, um prato de Bacalhau com grão e emulsão de colagénio e pimentos, um prato de carne, um Borrego com cenoura algarvia e arroz de forno — e uma sobremesa de Mousse de laranja com texturas de azeite e aromas de poejo. Os concorrentes tinham como desafio a criação de um menu completo que valorizasse ingredientes de origem nacional e referências tradicionais da gastronomia portuguesa.

O júri da final foi presidido por António Bóia e integrou os chefs Luís Gaspar, Marlene Vieira, António Loureiro, Andreia Moutinho, Rui Martins, Dieter Koschina, Paulo Pinto e Diogo Novais Pereira, este último como jurado observador.

Jorge Bolito, do restaurante The Yeatman, ficou em segundo lugar, enquanto Vítor Miranda, do Pena Park Hotel e Biclaque Trajano, ocupou a terceira posição. A final contou ainda com a participação de Afonso Alves (Mezze), Bruno Garcia (Fortaleza do Guincho) e Mário Santos (Rossio Gastrobar).

Além do título principal, Alexandre Cabrita recebeu o Prémio Helmut Ziebell, que distingue inovação técnica. O Prémio Sustentabilidade Makro foi atribuído a Afonso Alves.

Durante o dia, decorreu também o fórum “Pensar Cozinha”, dedicado ao tema “O percurso do profissional de cozinha”, com debates e demonstrações de cozinha a cargo de profissionais do setor. Entre os participantes estiveram Marlene Vieira, Rui Silvestre, David F. Jesus, Luís Gaspar, Rafaela Ferreira, Paulo Carvalho, Inês e Mafalda Pando, Diogo Novais Pereira, Hari Chapagain, Diana Vaz, Gabriela Johan e Carlos Coelho.

Paralelamente, realizou-se a primeira edição do concurso “A Melhor Bola de Lamego”, vencido pela Pastelaria Rua Nova. A iniciativa teve como objetivo destacar o valor artesanal da padaria regional.

Antes da cerimónia de entrega de prémios, foi servido um almoço elaborado pelos chefes Diogo Novais Pereira, António Queiróz Pinto e Hugo Rocha.