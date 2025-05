A iniciativa, organizada pelo Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Hotelaria, ao qual se associa a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), conta com a participação de 14 produtores do Norte Alentejano, numa mostra aberta ao público, e com sessões de harmonização enogastronómica, preparadas por chefs da Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre e conduzidas por produtores, enólogos e críticos gastronómicos.

"A entrada é gratuita, no entanto as sessões de harmonização requerem inscrição prévia obrigatória através de um formulário. Cada participante poderá inscrever-se em até duas sessões, estando cada uma delas limitada a 25 lugares e a confirmação da inscrição será enviada por e-mail até 48 horas após o envio do formulário", aponta a organização.

O programa das sessões de harmonização é aquele apresentado abaixo:

14h45 – 15h30

Altas Quintas (Portalegre)

Casa da Urra (Portalegre)

Monte do João Martins (Portalegre)

Terra d’Alter (Fronteira)

15h45 – 16h25

Torre de Palma (Monforte)

Quinta da Fonte Souto – Symington (Portalegre)

Herdade da Rocha (Crato)

16h40 – 17h25

Cabeças do Reguengo (Portalegre)

Herdade do Gamito (Crato)

Reynolds Winemakers (Arronches)

Fundação Abreu Callado (Avis)

17h40 – 18h20

Cartuxa (Évora)

Adega Mayor (Campo Maior)

Tapada do Chaves (Portalegre)

O ALTA – Alto Teor d’Alentejo conta ainda com os apoios da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, da Associação Portuguesa de Enoturismo e da própria Casa do Alentejo.