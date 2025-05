Com o tema central “O Percurso do Profissional de Cozinha”, o fórum propõe uma jornada de um dia dedicada à formação dos profissionais de cozinha através da troca de experiências, análise de desafios, motivações e transformações vividas por quem trabalha diariamente dentro (e além) da cozinha. A programação, que decorre entre as 10h00 e as 16h30, inclui apresentações, debates, entrevistas e demonstrações ao vivo.

O fórum “Pensar Cozinha” é destinado a profissionais do setor, mas também a todos os que têm interesse e fascínio pelo universo da gastronomia. O fórum propõe aos participantes pensar a cozinha na sua totalidade — do território ao prato, do cozinheiro ao cliente. Entre os temas abordados estarão “Formação e Desenvolvimento”, “Definição de Identidade”, “De Cozinheiro a Chefe Empreendedor”, “A Imagem do Chefe como Marca”, “Criatividade vs Eficiência” e “A Importância de Outras Experiências”.

O evento conta com a presença de vários dos nomes da gastronomia portuguesa contemporânea, como Marlene Vieira, recentemente galardoada com uma estrela Michelin pelo seu restaurante Marlene, em Lisboa; Rui Silvestre, chef do Fifty Seconds, restaurante com uma estrela Michelin situado no topo da Torre Vasco da Gama, em Lisboa; Luís Gaspar, vencedor do Chefe do Ano em 2017 e chefe executivo do Grupo Plateform, que integra espaços como o Sala de Corte, Brilhante e Pica-Pau, em Lisboa.

Também presentes estarão, entre outros, Rafaela Ferreira, jovem talento em ascensão e chefe do recém-inaugurado Exuberante, no Altis Porto; Aurora Goy, chef luso-francesa e proprietária do Apego, um restaurante já incontornável na cena gastronómica do Porto; David F. Jesus, chef do restaurante de base vegetal, Seiva, em Leça da Palmeira, com experiência no premiado DiverXO, de Dabiz Muñoz; Carlos Coelho, especialista em branding e identidade de marcas, da Ivity Brand Corp; Gabriela Johan, chef do Genuíno, no Porto, com uma cozinha sazonal e uma carta de vinhos naturais;

Além das degustações preparadas pelos chefs, entre as 12h30 e as 14h30, será possível saborear um almoço especial preparado por Hugo Rocha, chef do restaurante Oculto (uma estrela Michelin), António Queiroz Pinto, chef do restaurante A Lura, em Baião e por Maurício Vieira (mais conhecido como MaumauHorsth), chef do restaurante Águas de Bacalhau, em Braga, e conhecido pela sua participação no Hell’sKitchen Portugal.

A entrada no evento é gratuita, mediante inscrição prévia, neste link.

Para facilitar a deslocação dos participantes, a organização garante transporte gratuito com número limite, a partir de Lisboa e Porto, também sujeito a inscrição, aqui.

O “Chefe do Ano” e o “Pensar Cozinha” são eventos organizados pelas Edições do Gosto, empresa de referência na área da gastronomia em Portugal, liderada por Paulo Amado.