Sob o mote “A principal experiência de gastronomia”, o festival reúne chefs premiados, banquetes exclusivos, restaurantes, provas comentadas, showcookings, masterclasses, harmonizações improváveis, música ao vivo e o espaço blue Bazar, com propostas emergentes de gastronomia e lifestyle.

No que respeita aos grandes momentos à mesa, destaque para os Banquetes Essência, onde se cruzam chefs a trabalhar em restaurantes com estrelas Michelin e cozinhas tradicionais.

Na sexta, 6 de junho (19h00) Arnaldo Azevedo (uma estrela Michelin, Vila Foz, Porto) junta-se a Deolinda Fontaínha (Tasquinha da Linda, Viana do Castelo) para um jantar que combina alta cozinha com sabores do mar. No dia seguinte, a 7 de junho (19h00), a estrela Michelin Marlene Vieira (restaurante Marlene, Lisboa) apresenta um menu sofisticado. No domingo, 8 de junho (13h00), Vítor Matos (duas estrelas Michelin, Antiqvvm, Porto) une-se a Maria do Céu Abreu (A Cozinha Velha, Ponte de Lima) para um almoço que reinventa a tradição.

A chef Cristina Manso Preto desafia o público a cozinhar com ela numa masterclass participativa. As aulas “Mãos na Massa” decorrem na sexta-feira às 18h15 e 20h15, no sábado às 14h30, 17h30 e 19h30 e, no domingo, às 14h30 e 18h15. Para os mais pequenos, há sessões especiais “Mini-Mãos na Massa”, com a Nutrir, às 13h45 (sábado e domingo).

O calendário de showcookings agenda as seguintes atividades: Luís Américo (sexta, 19h30) – Sala de Prova, Time Out Porto; António Loureiro *Michelin (sábado, 16h00) – Estrela Michelin de Guimarães; Rafaela Louzada (sábado, 18h00) – “Peixe com Beurre Blanc de Vinho Verde”; Julien Montbabut *Michelin (domingo, 15h00) – Maison Albar Monumental Palace, Porto; Joana Thony Horta (domingo, 18h30) – Chef de Pastelaria do mesmo hotel.

No Essência Festival, a experiência gastronómica não se limita aos banquetes e à cozinha ao vivo com chefs. Ao longo dos três dias, o público poderá também explorar um conjunto de restaurantes e food boxes. Das tradições do Porto aos sabores do Minho, da fusão nipónica ao gelado reinventado, cada espaço oferece propostas originais. Presenças que se consubstanciam em projetos como o Chama, Wish, Casa Inês, Sala de Prova, Segreti do Chef, Minhofumeiro.

Cerca de 40 produtores da Região dos Vinhos Verdes marcam presença no festival, apresentando não só as mais recentes novidades, como também algumas das suas referências mais emblemáticas.

Os Vinhos Verdes estarão em grande destaque com provas e Wine Games orientados por especialistas da “Revista de Vinhos”, que revelam a diversidade da região. Um programa que pode ser acompanhado aqui, assim como a componente musical deste festival.