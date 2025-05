O vinho da mais antiga Região Demarcada do mundo será o ponto de partida em mais uma edição do Douro Wine City, podendo o público presente conhecer diversos produtores, degustar os seus vinhos, adquirir produtos regionais, acompanhar as propostas criativas de vários chefs nos showcookings. Do programa de 7 a 10 de junho, há ainda a destacar as duas sessões diárias das “Conversas sobre o Vinho”, às 17h30 e às 19h00, orientadas por Manuel Moreira, sommelier e crítico de vinhos. Entre as 16h00 e as 20h00 o público mais jovem poderá usufruir do espaço kids.

Os showcookings terão início no dia 7 de junho, sábado. No domingo o palco do showcooking será do chef Joel Paiva, Rest. DOC, às 18h00. Caberá ao chef Vítor Gomes, Rest. 16 Legoas, do Hotel Torel Quinta da Vacaria, liderar o Showcooking, de terça, dia 10, às 16h30.

“À mesa com o Douro: quando o vinho se senta com a gastronomia” será o tema da primeira conversa, no dia 7 de junho, sábado, às 17h30, demonstrando como os vinhos podem acompanhar os pratos típicos durienses, da tasca ao fine dining. Às 19h00, terá lugar a segunda sessão com o mote “Clássicos com nervo: as castas que fizeram história… e continuam a surpreender” que abordará as castas dominantes, com foco na sua evolução e versatilidade. No dia 8 de junho, segundo dia do evento, às 17h30, “Porto Vintage vs Tawny: uma conversa entre duas inspirações” encaminhará os participantes na descoberta dos estilos e perfis do Vinho do Porto. Às 19h00 a conversa guiará “Douro de cima a baixo, de oeste a leste, o papel da altitude e do microclima na personalidade dos vinhos”, desenvolvendo comparações entre vinhos de diferentes influências. No dia 9 de junho, segunda-feira, às 17h30 a questão “Vinho e sustentabilidade: é possível beber o futuro com gosto?” será respondida com a apresentação das práticas sustentáveis, viticultura regenerativa e enologia consciente.

Às 19h00 haverá muito para conversar sobre o tema “Douro nas mãos delas: as mulheres que engrandecem a região”, dando a conhecer que da viticultura à ciência, do vinho à inovação, o Douro não seria o mesmo sem as protagonistas femininas. Na terça, dia 10, às 17h30, as Conversas sobre o Vinho destacarão “Vinhos brancos do Douro: passou-lhes o tempo de serem subestimados?”, expondo o novo protagonismo dos brancos durienses. Mais tarde, às 19h00 “O Copo de todos os dias” Manuel Moreira evidenciará como os Vinhos do Douro, descomplicados, mas bem feitos, merecem lugar cativo à mesa ou no sofá.

O DJ Pedro Simões, da RFM, assumirá o comando da animação do primeiro dia a partir das 19h00, seguido pela Banda Salesiana de Poiares, que aturá às 21h00. No segundo, dia 8 de junho, a animação musical itinerante dos The Flippers começará às 17h00, para depois regressar às 18h30. O DJ Pedro Simões, da RFM, regressa para um sunset especial a partir das 19h00, podendo o público às 21h30 assistir ao concerto de Maria Cachucha. Na segunda-feira, dia 9 de junho, Leonardo Afonso e Amigos promoverá a animação musical itinerante às 17h00. Tozé Freitas trará animação com um showcase às 21h30. No último dia, 10 de junho, a festa será itinerante com o Bando das Gaitas às 17h00, e mais tarde às 20h00. O concerto Sons do Douro às 21h30 marcará o encerramento da celebração do Douro Wine City.