A presente edição do Global Kitchen in Porto leva à Invicta grandes nomes da gastronomia internacional, como Diego Rossi, um dos novos nomes da cozinha italiana, o espanhol Miguel Carretero, vencedor do prémio “Melhor Croquete do Mundo” e, vinda do Brasil, Janaína Torres, eleita a melhor chef feminina do mundo em 2024, pela lista “The World's 50 Best Restaurants”.

Com o mote “Global Goes Local”, a iniciativa regressa com um formato renovado, que inclui um roteiro dos chefs pela cidade, para dar a conhecer a origem dos pratos e os protagonistas que lhe dão corpo e sabor aos dias de hoje. Haverá ainda um showcooking aberto ao público na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e uma masterclass, também de acesso gratuito, num lugar emblemático da cidade, onde o prato serve de ingrediente à discussão de temas que marcam a agenda gastronómica nacional e internacional.

A iniciativa estende-se ao longo de três fins de semana, tendo o arranque marcado nos dias 16 e 17 de maio, pelas mãos do chef Marco Gomes, à frente do restaurante Oficina e impulsionador do projeto Comida de Subsistência, e do chef convidado, Diego Rossi, que viaja desde Milão para partilhar a sua visão sobre criatividade e inovação no combate ao desperdício alimentar. Ao leme do restaurante Trippa desde 2015, o chef resgata a “cucina povera” (cozinha humilde) e celebra as entranhas e a tradição da cozinha esquecida de Itália. Juntos vão percorrer um roteiro pelos restaurantes onde as Tripas continuam a ser servidas como manda a tradição e que servirá de inspiração ao showcooking que juntos irão protagonizar na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, sexta-feira, dia 16, pelas 10h30, onde o chefe Diego Rossi irá reinterpretar a receita portuense com produtos italianos.

No sábado, pelas 11h00, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, em Serralves, será palco de uma masterclass, onde o jovem chef italiano irá partilhar a sua visão sobre como a gastronomia se pode renovar a partir das suas raízes de tradição e cultura. Ambos os momentos serão abertos ao público e de acesso gratuito, mediante inscrição prévia no portal do Visit Porto.

Os dois eventos seguintes acontecerão ao longo do mês de junho. A 6 e 7 de junho, a Francesinha será a protagonista do encontro entre o chef Rui Paula (DOP/Casa de Chá da Boa Nova) e o espanhol Miguel Carretero, chef estrela Michelin 2024, responsável pelo restaurante Santerra, em Madrid, premiado como “Campeão dos Campeões do Croquete”, no Madrid Fusion em 2022, depois de já ter vencido o galardão de “Melhor Croquete do Mundo” em 2018, no mesmo evento.

Nas vésperas do São João do Porto, a 21 e 22 de junho, o Arroz de polvo servirá de pretexto à dupla chef Pedro Lemos, do restaurante homónimo, e Janaína Torres, proprietária d’ A Casa do Porco, em São Paulo, eleita melhor chef feminina do mundo em 2024, nos “The World's 50 Best Restaurants”, por não só liderar o seu restaurante e outros negócios, como ser uma voz ativa em questões como “a educação alimentar, a acessibilidade gastronómica e a inclusão social”.

A programação do Global Kitchen Goes Local pode ser consultada aqui.