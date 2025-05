A abertura oficial da 12.ª edição, a decorrer na Expocôa – Centro de Exposições, tem lugar às 18h00 de sexta-feira, 23 de maio. Nesse mesmo dia, decorre uma prova comentada dos “Grandes Tintos do Douro Superior”, conduzida por Valéria Zeferino, crítica de vinhos da revista “Grandes Escolhas”. A terminar a noite, segue-se um concerto ao vivo de David Antunes & The Midnight Band, seguido pelo DJ John Diaz.

No sábado, 24 de maio, o destaque é para o “Concurso de Vinhos do Douro Superior”, que reúne críticos e profissionais do setor vínico nacional, contando ainda com compradores oriundos da Alemanha e dos Países Baixos. A par do concurso, decorre em simultâneo um colóquio dirigido a agentes económicos, sob o tema “A hora dos vinhos brancos: o potencial do Douro Superior e as respostas na vinha e na adega”, com intervenções de Álvaro Van Zeller (Van Zeller Wine Collection), Luciano Madureira (Rozès), João Perry Vidal (Duorum Vinhos), Duarte da Costa (Cortes do Tua) e Mateus Nicolau de Almeida. Este painel de especialistas pretende fazer uma reflexão sobre o decréscimo do consumo global de vinho, afetando sobretudo os tintos e os fortificados, contando com a moderação de João Geirinhas.

A feira abre depois ao público, pelas 15h00, e inclui duas provas comentadas: “Azeites do Douro Superior e Trás-os-Montes”, por Francisco Pavão, presidente da Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro (APPITAD), e “Grandes Brancos do Douro Superior”, conduzida por Luís Antunes, crítico e colaborador da revista “Grandes Escolhas”. A noite termina com o espetáculo de Matias Damásio, que conta com a participação especial de Mickael Carreira.

No domingo, 25 de maio, são revelados os resultados do “12.º Concurso de Vinhos do Douro Superior”, seguido de uma última prova comentada dedicada ao “Vinho do Porto”, orientada por Luís Antunes.

Durante todo o evento, os visitantes podem adquirir vinhos e produtos regionais junto dos expositores, bem como usufruir de uma variada oferta gastronómica nas tasquinhas do recinto.

Segundo João Geirinhas, diretor de negócio da revista “Grandes Escolhas”, “ao longo de 11 anos, o festival trabalhou para afirmar a identidade do Douro Superior no panorama nacional, abrindo, no último ano, as portas para a internacionalização. Este é o caminho que queremos continuar a percorrer, no sentido de apoiar os produtores nacionais a alcançar novos mercados, com a presença de importantes players europeus”. À semelhança da edição anterior, o festival conta com a participação de profissionais e importadores europeus especializados na distribuição de vinhos portugueses, com o objetivo de dar a conhecer internacionalmente a excelência desta região vitivinícola.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa e pela revista Grandes Escolhas, o Festival do Vinho do Douro Superior tem entrada livre.