Desde quarta-feira passada, dia 28 de maio, que o pátio — já vestido a rigor para as celebrações dos Santos Populares —, conta com um toque especial vindo de Itália. Federica Baldino, chef italiana da nova geração e fundadora do Polpetta Cosmica, é a responsável pela conceção do menu.

Para as tardes que antecipam a grande semana das Festas Populares na capital, Federica propõe um petisco saboroso com base na tradição italiana: Mini Arancini Cacio e Pepe, servidos com um aromático Limoncello Spriz.

O menu está disponível em duas versões: 15€ a tapa ou 20€ com cocktail incluído, e pode ser degustado no ambiente descontraído do pátio, entre as 17h e as 21h, até esta quarta-feira dia 4 de junho.

O encontro é na Rua Dom Luís I, 18, Lisboa — e amanhã é a última oportunidade para provar esta especialidade.