À mesa ou na barra, a sós, a dois ou em grupo (existem espaços privados pensados para estes últimos), no Ryoshi há opções para todos os gostos e ocasiões. O número 108 da Rua da Boavista pode parecer pequeno (tem 40 lugares), mas abre-nos portas para inúmeras possibilidades.

"O Ryoshi é a nossa imensa paixão pela cozinha japonesa de mesa diária. A cozinha de conforto, de alta qualidade, mas preço acessível, que encontramos nas casas e nos pequenos restaurantes de província", explica Lucas Azevedo, chef responsável pelo espaço e conhecido pela sua paixão e dedicação à gastronomia nipónica.

De origem brasileira, mas radicado em Portugal há cerca de 20 anos, Lucas Azevedo já passou pela cozinha daquele que era o restaurante japonês mais antigo da capital, o Bonsai, que ficava no Bairro Alto, tal como pela Barra do Sushi do Praia do Parque. A sua nova morada no Cais do Sodré reflete essa experiência, tal como a sua visão e personalidade.

Ryoshi Chef Lucas Azevedo créditos: Divulgação|Gonçalo F. Santos

Assim, o que vamos encontrar no Ryoshi é uma cozinha simples e de conforto, com sabor a tradição, confecionada com produtos sazonais e interpretada à maneira de Lucas: "sempre com verdade" e, por vezes, com uma "pitada de humor".

É o caso do primeiro cocktail que provámos: o Wabi Sabi (13€). Preparado com vodka, morango e queijo-creme, recorda-nos as peças de sushi com queijo Philadelfia e morango. Foi a forma do chef integrar este "favorito" dos portugueses, tendo em conta que não utiliza estes ingredientes na sua cozinha. "Não temos essas confusões na gastronomia japonesa", comenta com o SAPO Lifestyle. "Mas fazia sentido termos como cocktail, não na comida".

O Wabi Sabi é um bom ponto de partida para viajar sob o comando de Lucas, contudo, existem outras opções que poderão ir mais ao encontro dos seus gostos. O staff ajudar-lhe-á a escolher o mais indicado caso tenha interesse.

Wabi Sabi Cocktail Wabi Sabi créditos: Ana Oliveira

Sobre a ementa, há muito por onde escolher entre pratos vegetarianos, de carne e de peixe. Quanto aos produtos, dá-se prioridade aos locais e da estação. E como o Ryoshi defende a sustentabilidade, procura que os seus menus destaquem os vegetais e que promovam um consumo de carne e de peixe equilibrado.

Em relação à nossa experiência, começámos pelas Ostras (8€) com harissa (picante) de Marrocos que sugerimos que regue com sumo de limão. Seguimos com a Salada de Espinafres com molho de sésamo (10€), que transforma o clássico horenso gomaae num bouquet de flores.

salada de espinafres A Salada de Espinafres Com Molho Sésamo chega-nos como um mimo à mesa. Após o momento “wow”, envolvemos tudo com o molho e deliciamo-nos. créditos: Divulgação|Gonçalo F. Santos

Com o estômago aconchegado, intervalámos com um Milho super guloso, não contasse este com manteiga de miso. Simples, mas saboroso, é, para nós, um dos grandes "must try" da nova casa de Lucas.

A curiosidade leva-nos a mergulhar no Tártaro de Carapau (12€) que não desilude. E por falar em desilusões e já para as evitar, existe o Oshizushi (22€) que é sempre elaborado com peixe da costa portuguesa e perfeito para os amantes de sushi.

Por esta altura, já estamos com o estômago satisfeito, no entanto, ouvimos falar de umas sanduíches muito populares e achamos que não podemos ir embora sem provar.

Fazemos uma pausa e aproveitámos para experimentar outro cocktail – é que não vamos encontrar iguais em outro lugar. Arriscámos na versão do Ryoshi da clássica Margarita que utiliza yuzu em vez de limão e flor de sal e togarachi ao invés de sal.

Ryoshi Milho, Margarita e Tártaro créditos: Ana Oliveira

Voltámos ao menu principal e, tal como no início, começámos com sabores do mar. Optámos pelo Lingueirão (16€). "Aqui fazemos muito rápido. Abre e está bom", comenta o chef Lucas. Depois de saborearmos estes moluscos bem temperados, não resistimos ao crocante e suculento frango frito que é servido com o molho caseiro do restaurante laYu e ponzu.

Ryoshi Lingueirão e frango frito créditos: Ana Oliveira

Finalmente, a famosa sanduíche da casa: a Lucas-san k-sandwich, gyutan (14€). É daquelas especialidades que vale mesmo a pena experimentar e que até pode servir de desculpa para fazer uma paragem mais curta no Ryoshi. Afinal, o Ryoshi também é uma boa opção para tomar um copo e petiscar qualquer coisa.

Lucas-san k-sandwich Lucas-san k-sandwich créditos: Divulgação|Gonçalo F. Santos

Para evitar suspense, conseguimos ainda guardar lugar para a sobremesa. Experimentámos a Mont Blanc, que homenageia a montanha francesa com este nome, e que utiliza produtos da época: o dióspiro e a castanha no puré. Para refrescar, acompanha com gelado de iogurte e azeite.

Mont Blanc Mont Blanc créditos: Ana Oliveira