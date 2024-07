Estabeleceu-se em 1652, ano em que, de acordo com os “Livros da Inquisição”, Walter Maynard foi registado como um dos principais comerciantes a expedir vinho do Porto para Inglaterra, mas é pelas mãos de alguns membros dafamília van Zeller que tem demonstrado o seu lado mais irreverente, detendo atualmente uma das maiores coleções de Portos biológicos.

Álvaro van Zeller, enólogo executivo da Van Zeller Wine Collection, S.A., explica: “Atualmente, possuímos uma área de 10 hectares de vinha biológica própria, situada na Quinta do Saião, no Douro Superior, onde as uvas são produzidas sem recurso a produtos químicos, em solos revitalizados e enriquecidos com matéria orgânica. Também o processo de vinificação é diferente dos vinhos do Porto tradicionais, nomeadamente, no momento de higienização dos materiais usados”.

Já com quase uma década de experiências na produção de vinhos do Porto em regime de produção biológica, surge a ideia de democratizar este estilo para um consumo sem preconceitos. Ficam, assim, estabelecidos os princípios para o desafio lançado a três bartenders: a criação de cocktails exclusivos, tendo por base uma das referências de vinho do Porto biológicos de Maynard’s.

Cocktails de autor com vinho do Porto biológico? Está lançado o desafio de uma marca tricentenária créditos: Divulgação

“Tripeiro”, uma nova era de mixologia na cidade do Porto

A primeira proposta não deixa dúvidas sobre a sua origem – ou não estivesse disponível para prova na porta 62 do Largo São Domingos, em pleno coração do Porto. Criado pelas mãos de João Félix, head bartender do Flôr, bar integrado no hotel boutique The Largo – Home of Porto, Tripeiro (13€) é uma homenagem às figuras femininas que marcaram a vida do bartender e às respetivas terras de berço – Resende e Trás-os-Montes –, sem esquecer a missão do próprio bar: contribuir para a cena de mixologia do Porto com uma abordagem mais moderna.

A edição de 2013 do Maynard’s Late Bottled Vintage BIO é o protagonista do cocktail, que manteve o respeito pela missão sustentável desde a sua conceção: o garnish foi elaborado com base no reaproveitamento de um dos sabores da bebida, o xarope de framboesa, que passou pelo processo de transformação e separação das componentes líquidas e sólidas até chegar à versão de um pó desidratado.

“Crivo”, um tributo à herança artesanal de Barcelos

Localizado a cerca de 30 minutos das cidades do Porto, Braga e Guimarães, e a uma curta de distância de montanha e praia, a propriedade histórica de Solar de Vila Meã já é conhecida por evocar a tradição, a arte e a cultura da região minhota, princípio que manteve para a criação do Crivo (10€), elaborado com Maynard’s Finest Reserve BIO. Inspirado pelos aromas intensamente frutados e pelos taninos firmes do vinho, João Oliveira, bartender e restaurant manager do Solar de Vila Meã, apresenta uma combinação com limões e laranjas colhidas na própria quinta do bar. E é na espuma do cocktail que se guarda a explicação para o nome, já que relembra a leveza e a minúcia do bordado de crivo, técnica artesanal certificada da freguesia barcelense de São Miguel da Carreira.

“Porto Rosé & Buganvília”, a natureza no copo

O restaurante Pena, situado em plena freguesa amarantina de Vila Caiz, dá vida ao "Porto Rosé & Buganvília” (9€), um cocktail que combina a frescura da lima e a flor de buganvília colhida na própria quinta com Maynard’s Porto Pink BIO, um vinho vibrante que evidencia as frutas vermelhas e notas florais. A natureza envolvente da propriedade serviu de principal inspiração para João Lemos, responsável pela gestão de Garrafeira e Bar, que desafia visitantes e clientes a replicar a sugestão em casa.

Todos os cocktails de assinatura elaborados em parceria com Maynard’s estão disponíveis exclusivamente nos bares mencionados até 31 de agosto – no caso do “Tripeiro” no Flôr – e 22 de setembro – no caso do “Crivo” de Solar de Vila Meã e “Porto Rosé & Buganvília” no Restaurante Pena. As receitas de cada proposta serão divulgadas no perfil digital da marca Maynard’s.