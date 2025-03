No Vila Vita Biergarten, em Porches, é possível viajar até à Bavária sem sair do Algarve. O restaurante apresenta especialidades da região, assim como semanas temáticas. Desta forma e até ao dia 9 de abril, as receitas tradicionais da Áustria estão em destaque, numa mostra que apresenta pratos tal como eram confecionados na época de Mozart e de Gustav Klimt. Entre as especialidades que podem ser degustadas, destacam-se algumas das mais emblemáticas da culinária austríaca, como o Wiener backhendl (frango panado com salada de batata e canónigos) e o Tiroler gröstl (batata salteada com novilho, bacon e ovo estrelado).

Os amantes de sopas também têm várias opções, como a Frittatensuppe (caldo de novilho com tiras de panquecas e cebolinho) ou a Knoblauchsuppe (sopa de alho com croutons), que são perfeitas para aquecer os dias mais frescos. Para os que preferem pratos de carne, o Zwiebelrostbraten (entrecôte de novilho com molho de cebola, batata salteada e salada primavera) é uma escolha obrigatória, enquanto os vegetarianos podem saborear o delicioso Erdäpfelgulasch (goulash de batata), uma opção reconfortante e cheia de sabor.

O menu especial das Semanas Austríacas inclui ainda sobremesas, como o Kaiserschmarrn (panquecas austríacas com compota de maçã) e o Germknödel (bun recheado com compota de ameixa, sementes de papoila e molho de baunilha).