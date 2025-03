Entre as 14h30 e as 19h30, os participantes do Lisboa & Tejo terão a oportunidade de contactar de perto com produtores, enólogos e outros intervenientes das casas convidadas para a iniciativa.

Casa Cadaval, Casa Romani Vini, Família Cardoso, Hugo Mendes, Pinhal da Torre, Quinta da Atela, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta de Vale Fornos, Quinta do Casal Branco, Quinta do Casal das Freiras, Quinta do Sampayo, Zé da Leonor, integram o elenco de presenças no Hotel Real Palácio, numa seleção cuja autoria coube aos organizadores do evento, ou seja, à dupla Sara e João Quintela, da Garrafeira Néctar das Avenidas, e à Helena e Alberto Muelle, da loja de vinhos Wines 9297.

Os bilhetes podem ser comprados à entrada do evento, por um valor de 15€, que inclui copo de prova.

Para além da mostra de vinhos, vai acontecer uma prova especial, intitulada “Vinhos de ontem”. Está marcada para as 16h00 e, dos 14 vinhos em prova, metade são do Tejo e de duas casas: o Falcoaria branco e tinto de 2014 e o Falcoaria branco e tinto de 2016, da Quinta do Casal Branco; e a dupla de monocastas Casa Cadaval Trincadeira Preta tinto 1995 e Casa Cadaval Cabernet Sauvignon tinto 1996, da Casa Cadaval.

A referida prova decorre numa sala privada e o número de lugares é limitado. Tem um custo de 25€.