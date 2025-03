Festival Internacional de Chocolate de Óbidos traz a Portugal os chefs Jordi Roca e João Carlos Silva

O evento conta com a participação de mais de 90 chefs nacionais e internacionais, cerca de 85 toneladas de chocolate e 16 atividades para profissionais e famílias, com especial destaque para as esculturas em chocolate, o laboratório em chocolate e os palcos de demonstrações e showcookings.

No arranque desta edição, no dia 21, será apresentada a Masterclass do chef de pastelaria Jordi Roca, reconhecido com inúmeros prémios. Jordi Roca é chef pasteleiro do restaurante espanhol El Celler de Can Roca, em Girona, distinguido com três estrelas Michelin e a estrela Verde Michelin, e vai a Óbidos apresentar a mais recente novidade no seu portefólio, a linha de perfumes inspirada nas suas sobremesas, um conceito lançado este ano no Madrid Fusión, que faz uma viagem olfativa pelo cacau, nuvens de açúcar e guloseimas florais e nuvem de limão com biscoito banhado em leite.

Esta apresentação, que decorre às 18h30, no Palco Smeg/Callebaut, será complementada com a confeção de uma sobremesa da sua autoria, ao vivo, em que o chef explica também o processo criativo e o conceito de pastelaria que aplica no EL Celler de Can Roca. Jordi Roca tem-se notabilizado também pelo seu trabalho na Casa Cacao, uma fábrica de chocolate “bean to bar” que abriu com os seus irmãos em Girona (Joan, o chef do El Celler de Can Roca, e Josep, o sommelier) e que trabalha o cacau desde a sua origem ao produto final, com venda direta ao público, workshops e café. Nesta aventura, Jordi Roca fez uma verdadeira imersão pelo mundo do chocolate em zonas de plantação como a Amazónia, onde conviveu com as comunidades locais, conheceu todos os aspetos da produção de cacau, como as variedades, fermentações ou plantações. A Casa Cacao recebe o cacau diretamente de pequenas comunidades do Peru, Venezuela, Colômbia ou Equador, pagando um preço justo.

créditos: @joanpujol-creus

Há uma outra surpresa preparada para o encerramento do Festival. Nos dias 5 e 6, o chef João Carlos Silva traz consigo o cacau de São Tomé, as suas receitas, o óleo Essencial Lubrificante de Cacau e um SPA de Língua, que tem por base uma prova de vários produtos, num crescendo de intensidade que prepara o palato para a degustação do chocolate. A sessão do dia 5 está marcada para as 14h30 e a do dia 6 para as 19h00, também no Palco de Smeg/Callebaut.

O chef João Carlos Silva notabilizou-se sobretudo pelo seu programa “Na Roça com os Tachos”, com a boa disposição e receitas de São Tomé, e tem tido um papel muito ativo na promoção e desenvolvimento do país, o que o levou a ser nomeado Embaixador da Cultura de S. Tomé e Príncipe e Conselheiro para área da Cultura e Turismo da Região Autónoma do Príncipe.

Centrado na inovação e no conhecimento, o festival destaca as invenções científicas e a sua influência na produção de chocolate, desde a transformação do cacau às técnicas mais avançadas de confeitaria. Sob a curadoria do chef Francisco Siopa, executive pastry no Penha Longa Resort, ao longo de três fins de semana vão passar pelo recinto mais de 90 chefs e chocolateiros nacionais e internacionais, que levam a cabo múltiplas atividades como showcookings, workshop de Cozinha Molecular, criação de esculturas, viagem sensorial de chocolate ou o espaço de Vinho e Chocolate, entre muitas outras. Alguns dos nomes em destaque são: Jordi Farrés e Enric Monzones (Chocolate Academy Barcelona), David Gil Rovira (Imasdesserts, autor do livro “X OK”), Lluc Crussellas (World Chocolate Master 2022), Jorge Cardoso (Culinary World Champion 2018 e 2022), Abner Ivan (Chocolate Academy Brasil), Fábio Bernardino (“A Nossa Tarde”, RTP 1), Cátia Goarmon (24Kitchen) e Hélio Loureiro (“Praça da Alegria”, RTP 1).

Divulgação

Ao longo do festival vão ainda decorrer vários concursos para profissionais e amadores, como o Melhor Produto de Chocolate 2025, Chocolate Wedding Cake Star 2025, Chocolate Rising Star 2025, Melhor Ementa de Chocolate 2025, Melhor Bolo de Chocolate Caseiro 2025 e Melhor Cocktail de Chocolate 2025. Este ano, a novidade é o concurso Made In Óbidos 2025 aberto a chefs, pasteleiros, estudantes de gastronomia e amadores com paixão pela confeitaria, para criarem produtos que representem a identidade gastronómica do concelho de Óbidos, utilizando produtos endógenos da região.

Para uma experiência em família ou com amigos, estão preparadas várias atividades como a descoberta de fósseis de chocolate escondidos na areia de cacau, a presença do Dino Parque onde se encontram 15 dinossauros em tamanho real e recriados com detalhe, numa verdadeira viagem ao passado, além das muitas degustações de chocolates das diferentes marcas e chocolatiers e, claro, o Mercado de Chocolate. O Laboratório esculpido em chocolate é outra das grandes atrações e que faz a ligação ao mundo da ciência, o tema central da edição de 2025.

Também a exibição de dez esculturas feitas inteiramente de chocolate despertam a curiosidade dos visitantes, das quais se destaca a escultura de Albert Einstein, uma Caravela com astrolábio, bússola e quadrante a homenagear o Vasco da Gama, ou o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci.