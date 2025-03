Com capacidade para cerca de 60 pessoas, a nova loja em Matosinhos (Avenida da República, n.º 128) conta com um ambiente que procura recriar a Lisboa antiga do princípio do século passado. A oferta não se restringe aos pasteis de nata e apresenta uma vasta seleção de bebidas como o Nata Café Essências (café, nata batida, trufa de cacau e uma essência à escolha) e o Nata Café Cremoso (café, leite, nata batida, trufa de cacau e uma essência à escolha), que harmonizam com os doces e refeições leves.

A loja localiza-se numa área que conta com um espaço verde, que convida ao relaxamento e a atividades ao ar livre. “Em breve, e com a chegada do bom tempo, será instalada uma esplanada, virada para o mar e onde se poderá apreciar também novas receitas que a marca está a preparar”, informa a equipa do Nata Lisboa.

O Nata Lisboa nasceu em 2012, com uma missão: “fazer do tradicional e resistente pastel de nata a verdadeira estrela da gastronomia portuguesa”. Hoje, a marca conta com 27 coffee shops em território nacional e presença em cinco países.